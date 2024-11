Solaris erhält Auftrag über zehn E-Busse aus Gliwice

Solaris gibt an, die Ausschreibung der südwestlich in Polen gelegenen Stadt für die Lieferung von zehn Elektrobussen gewonnen zu haben. Bei den nun georderten Fahrzeugen handelt es sich um sieben Gelenkbusse vom Typ Urbino 18 electric und drei 12-Meter-Busse vom Typ Urbino 12 electric. Die langen Einheiten haben Batterien mit 700 kWh Kapazität an Bord, die Standardbusse sind mit 400 kWh ausgestattet. Geladen werden sie unter anderem über Zwischenlader in der Stadt, die ihre Pantographen auf die Busse absenken können.

Für PKM Gliwice handelt es sich um eine Folgebestellung, denn acht Elektrofahrzeuge sind bereits im öffentlichen Nahverkehr der Stadt im Einsatz. Mit Solaris verbindet der Verkehrsbetreiber eine langjährige Partnerschaft. Seit 2005 wurden bereits über 170 Solaris-Busse verschiedener Antriebsarten an Gliwice geliefert.

