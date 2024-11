Land BW fördert E-Bus-Lader in Esslingen

Die erste Bauphase wird derzeit umgesetzt, wie das Land mitteilt. Details zum Umfang der ersten Stufe werden aber nicht genannt. Derzeit setzt Fischle zwei E-Busse im Auftrag der Stuttgarter Straßenbahn AG ein. „In Kürze“ sollen sechs weitere Batteriebusse für den Einsatz im Landkreis Esslingen hinzukommen.

Die zweite Bauphase soll im Zeitraum von 2026 bis 2028 erfolgen und in der Endausbaustufe das Laden von bis zu 30 Batterie-elektrischen Bussen ermöglichen. „Mit dieser Unterstützung können wir unser Vorhaben, den Busverkehr in der Region auf Zero-Emission-Betrieb umzustellen, weiter voranbringen“, sagt Ralf Steinmetz, Prokurist in der Fischle-Gruppe und Geschäftsführer der Fischle Regionalverkehr Stuttgart GmbH & Co. KG. „Wir sind überzeugt von dem Antriebskonzept mit Batterie-elektrischen Antrieben. Die Fahrzeuge sind über mehrere Jahre hinweg erprobt und gewährleisten neben null Emissionen einen stabilen Linienbetrieb.“

Gesellschafter Frank Fischle fügt hinzu, dass ohne die Landesförderung „die hohen Investitionen für das mittelständische Unternehmen kaum zu stemmen“ wären. Das sieht auch Staatssekretärin Elke Zimmer so: „Klimafreundliche Mobilität braucht eine starke Basis: Damit Elektrolinienbusse im Alltag rollen können, unterstützt das Land nicht nur den Kauf von emissionsfreien Fahrzeugen, sondern auch den Aufbau der passenden Ladeinfrastruktur.“

baden-wuerttemberg.de