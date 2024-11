BYD präsentiert Batterien für Elektro-Baumaschinen

Bei XCMG handelt es sich laut Berichten aus China um den größten Baumaschinenhersteller des Landes. Mögliche Stückzahlen werden zwar nicht genannt, mit diesem Partner hat BYD aber einen potenziell großen Hebel, Batterien für Elektro-Baumaschinen zu vertreiben. Wie bei BYD üblich setzen die Packs auf LFP-Zellen – die Lithium-Eisenphosphat-Chemie gilt als robust und kommt ohne Materialien wie Nickel und Kobalt aus.

Noch gibt es auch keine offizielle Mitteilung von BYD zu den Off-Highway-Batterien. Das Portal CarNewsChina hatte bereits vor einigen Tagen berichtet, dass BYD eine solche Batterie auf der Bauma China vorstellen werde. Tatsächlich gibt es jetzt bei WeChat einige Fotos der Präsentation, auf denen CarNewsChina seinen aktuellen Artikel aufgebaut hat.

Angeboten werden drei unterschiedliche Batteriepacks, die auf verschiedene Anwendungen zielen. Die „Superhybrid“-Batterie soll – wie der Name nahelegt – für Hybridantriebe optimiert sein. Die „Superschnelllade“-Batterie ist für Anwendungen mit kurzen Ladezeiten optimiert, während die „Superintegrations“-Batterie bietet nicht nur die größten Packs, sondern auch die Cell-to-Body-Integration in die Fahrzeuge selbst – was im Off-Highway-Sektor seine ganz eigenen Herausforderungen mit sich bringt. Grundsätzlich sind alle drei Batterie-Packs für den Einsatz bei Temperaturen zwischen -40 und +65 Grad Celsius ausgelegt, zudem können sie auch bei einer Höhe von 5.500 Metern eingesetzt werden. Das verspricht zumindest BYD in der Präsentation.

Die „Superhybrid“-Batterie kommt auf einen Energiegehalt von 17,3 kWh pro Pack, in einem Fahrzeug können aber je nach Anforderung mehrere Packs verbaut werden. Da es hier aber um nur kurze elektrische Strecken und die Unterstützung des Verbrennungsmotors geht, wurde auf eine hohe Laderate von 4C geachtet. So soll dieser Batterietyp in zehn Minuten von 20 auf 80 Prozent geladen werden können. Die Energiedichte liegt bei 120 Wh/kg.

Die „Superschnelllade“-Batterie hat je Pack einen Energiegehalt von 37,7 kWh und mit 160 Wh/kg auch eine höhere Energiedichte. Das Pack ist auf eine Lebensdauer von 7.000 Zyklen ausgelegt, wobei die Batterie mit bis zu 400 Ampere geladen und entladen werden kann. Die Laderate ist mit 2C nicht nur geringer als bei der Hybrid-Batterie, sondern auch eigentlich weit von dem entfernt, was als „Superschnellladen“ angesehen wird – auch wenn dieser Begriff nicht genau definiert ist. BYD rechnet aber vor, dass ein Ladevorgang von zehn Minuten bereits 1,5 Stunden Arbeitszeit ermöglichen soll.

Die „Superintegrations“-Batterie kommt dank einer Energiedichte von 320 Wh/kg auf einen Energiegehalt von 97,7 kWh pro Pack. Auch hier liegt der Lade- bzw. Entladestrom bei maximal 400 Ampere. Da diese Batterie als „Cell to Body“-Konzept ausgelegt ist, weißt sie für die Baumaschinen einige Besonderheiten auf. Denn bei diesem Einsatz spielen die Vibrationen der Fahrzeuge eine wichtige Rolle. Daher ist das Pack darauf ausgelegt, diese Vibrationen auszuhalten.

Die Massenproduktion der „Superintegrations“-Batterie soll bereits angelaufen sein, laut BYD handelt es sich um die erste CTB-Batterie für den Baumaschinensektor, die in Serienproduktion ist. Noch wurden keine konkreten Fahrzeuge mit diesen Batterien vorgestellt. Angesichts der Partnerschaft mit XCMG und der bereits angelaufenen Fertigung dürfte das aber bald der Fall sein.

