Indiens erste grüne Wasserstofftankstelle eröffnet

Amara Raja Infra hat die Wasserstofftankstelle in Leh für die National Thermal Power Corporation (NTPC), ein staatliches Energieunternehmen, gebaut und benötigte zwei Jahre für die Umsetzung dieses Pilotprojekts. „Die Fertigstellung dieses anspruchsvollen Projekts hat unsere Expertise bestätigt, und wir freuen uns sehr, dass wir der erste Akteur waren, der in den Bereich der grünen Wasserstoffinfrastruktur eingestiegen ist“, so Dwarakanadha Reddy, Business Head (Power EPC) bei Amara Raja Infra. Manohar Lal, Minister der Union für Energie, Wohnungsbau und städtische Angelegenheiten, weihte die neue Anlage ein und unterstrich damit ihre Bedeutung für das Land.

Die erste grüne Wasserstofftankstelle hat eine tägliche Produktionskapazität von 80 Kilogramm und gibt Wasserstoff mit einem Druck von 350 bar ab. Nach Schätzungen des indischen Energieministeriums wird diese Anlage die Kohlenstoffemissionen um 350 Tonnen pro Jahr reduzieren und 230 Tonnen reinen Sauerstoff in die Atmosphäre abgeben, was dem Beitrag von etwa 13.000 Bäumen entspricht.

NTPC nutzt die grüne Wasserstofftankstelle für fünf Exemplare von Indiens erstem, neun Meter langen Wasserstoff-Brennstoffzellen-Elektrobus. Ashok Leyland, Indiens führender Nutzfahrzeughersteller, hat diesen umweltfreundlichen Überlandbus entwickelt. FCEVs sollen sich besser als BEVs für einen kalten Ort wie Leh eignen, wo die Temperatur im Winter auf bis zu -25 Grad Celsius fallen kann.

Ashok Leyland verwendet ein 80-kW-Brennstoffzellensystem und nur einen Elektromotor, der 120 kW und 409 Nm Drehmoment in dem neun Meter langen Wasserstoff-Brennstoffzellen-Elektrobus erzeugt. Dieses Modell verfügt über drei 350-Liter-Tanks und hat nach Angaben des Energieministeriums mit 25 Kilogramm Wasserstoff eine Reichweite von 300 Kilometern. Der emissionsfreie Überlandbus ist 9,85 Meter lang und hat einen Radstand von 4,90 Metern. Er bietet 35 Sitzplätze und verfügt über eine Luftfederung an der Hinterachse, die den Fahrgastkomfort erhöht.

Dieser Artikel von Sagar Parikh ist zuerst auf unserer englischsprachigen Seite electrive.com erschienen.