Kanadische Brauerei ordert zehn Elektro-Lkw bei Volvo

Labatt Breweries of Canada hat sich bei seiner Bestellung für den 36-Tonner Volvo VNR Electric mit vier Batteriepacks entschieden. Die kumuliert 300 kWh Energiegehalt sollen für eine Reichweite von bis zu 280 Kilometern sorgen. Der Antrieb der E-Lkw leistet 340 kW. Die Höchstgeschwindigkeit beziffert der Hersteller auf etwa 110 km/h.

Eingesetzt werden soll die neue E-Flotte in Labatts Vertriebszentrum in Montreal, wo die stationiertem Lkw durchschnittlich 50 Kilometer pro Tag zurücklegen, und im Vertriebszentrum in Bois-des-Filion, von wo aus eine durchschnittlich Route von 110 Kilometer pro Tag ansteht. Geladen werden die elektrischen Volvos dabei stets im Depot. Den Auftragswert beziffert die Brauerei auf 5,47 Millionen US-Dollar, wobei sie auf öffentliche Zuschüsse in Höhe von gut 1,6 Millionen Dollar zugreifen kann.

Sarah Genetti, Senior Director of Procurement and Sustainability bei Labatt Breweries of Canada, kommentiert: „Diese Initiative ist ein weiterer Schritt auf dem Weg zu unserem globalen Ziel, bis 2040 in unserem gesamten Unternehmen Netto-Null-Emissionen zu erreichen, und spiegelt unser Engagement für die Einführung innovativer Lösungen zur Verringerung unseres CO2-Fußabdrucks wider.“ Labatt Breweries of Canada beschäftigt nach eigenen Angaben 3.500 Mitarbeiter und betreibt in Kanada „sechs große Brauereien und vier Handwerksbrauereien“.



