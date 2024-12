Indien will Anreize für lokale E-Auto-Produktion überarbeiten

Einem aktuellen Bericht der Nachrichtenagentur Reuters zufolge plant Indien, die Elektroauto-Förderpolitik auf Autohersteller auszuweiten, die Elektroautos in bestehenden lokalen Werken herstellen, und zwar einschließlich Werken für Verbrenner- und Hybridmodelle. Bislang war die Förderung auf Unternehmen beschränkt, die neue Elektroauto-Fabriken errichten. Allerdings müssen die Unternehmen die Elektromodelle auf einer separaten Produktionslinie herstellen und die Anforderungen des Programms für die lokale Beschaffung erfüllen. Die Regierung verlangt von ihnen, dass sie einen bestimmten Mindestumsatz mit der speziellen Elektroauto-Fabrik oder, im Falle einer Multi-Energie-Autofabrik, mit der speziellen Produktionslinie für Elektroautos erzielen.

Um in den Genuss der Elektroauto-Förderpolitik zu kommen, muss ein Autohersteller mindestens 500 Millionen Dollar (ca. 476 Millionen Euro) in den Aufbau einer Produktionsstätte für Elektroautos in Indien investieren. Im Rahmen der überarbeiteten Regelung wird die Regierung die Investitionen der Autohersteller in Maschinen und Werkzeuge für den Bau von Elektroautos in vollem Umfang anrechnen, auch wenn sie diese für andere Fahrzeugtypen verwenden. Allerdings wird das Geld, das die Unternehmen für Forschung und Entwicklung ausgeben, nicht als Teil der Mindestinvestition angerechnet. Die Regierung plant, die neuen Richtlinien bis März nächsten Jahres zu verabschieden.

Indien hat die neue Elektroauto-Förderpolitik, die es im März dieses Jahres ankündigte, vor allem entwickelt, um Tesla zu ermutigen, ein lokales Werk zu errichten. Die Idee dahinter: Autohersteller können eine begrenzte Anzahl von Elektroautos zu deutlich reduzierten Zollsätzen nach Indien einführen, wenn sie dort eine Produktion aufbauen. Doch die Regelung konnte den amerikanischen Autohersteller nicht überzeugen. Die Regierung bespricht die Änderungen mit anderen ausländischen Autoherstellern wie Hyundai, Toyota und Volkswagen, die Interesse an der Herstellung von Elektroautos in Indien gezeigt haben.

Die überarbeitete Politik erlaubt es den Begünstigten, fünf Jahre lang jährlich bis zu 8.000 komplett gebaute Einheiten (CBUs) von Elektroautos mit einem CIF-Wert von 35.000 US-Dollar (ca. 33.000 Euro) oder mehr zu einem reduzierten Zollsatz von 15 % zu importieren, der bisher bei 100 % lag. Wenn sie ihr jährliches Kontingent nicht vollständig ausschöpfen, können sie die verbleibende Einfuhrmenge auf das folgende Jahr übertragen.

Im Gegenzug verlangt Indien von den Fördernehmern, dass sie innerhalb von drei Jahren ab dem Datum, an dem die Regierung ihre Berechtigung zur Inanspruchnahme der Regelung bestätigt, die oben genannten 500 Millionen Dollar in eine lokale Produktionsstätte für Elektroautos investieren. Außerdem müssen sie innerhalb dieses Zeitraums die lokale Produktion aufnehmen und eine inländische Wertschöpfung (DVA) von mindestens 25 Prozent erzielen.

Bis zum Ende des fünften Jahres müssen die Begünstigten die DVA auf mindestens 50 Prozent erhöhen. Wenn sie bis dahin durch die niedrigeren Zölle auf die CBUs mehr als 500 Millionen Dollar eingespart haben, sollte der Betrag, den sie in die lokale Elektroauto-Produktionsanlage investiert haben, diesem Betrag entsprechen.

reuters.com, static.pib.gov.in (PDF)