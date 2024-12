Renault-Tochter Ampere bezieht SiC-Leistungsmodule von STMicroelectronics

Die SiC-Leistungsmodule sollen ab 2026 bei der Powerbox für den Wechselrichter des elektrischen Antriebsstrangs von Ampere eingesetzt werden. Ampere und STMicroelectronics haben gemeinsam an der Optimierung des Leistungsmoduls, dem Schlüsselelement der Powerbox, gearbeitet, um die höchste Leistung und Wettbewerbsfähigkeit im E-Antriebsstrang zu erreichen.

„Diese Vereinbarung ist das Ergebnis der intensiven Arbeit mit STMicroelectronics. Durch die Zusammenarbeit im Vorfeld konnten wir die Lieferung von Schlüsselkomponenten für unsere elektrischen Antriebsstränge optimieren und sicherstellen, um leistungsstarke Elektrofahrzeuge mit erhöhter Reichweite und optimierter Ladezeit anbieten zu können. Die Zusammenarbeit passt perfekt zur Strategie von Ampere, die gesamte Wertschöpfungskette der Leistungselektronik für seinen E-Antrieb zu beherrschen und dabei das Know-how von STMicroelectronics bei Leistungsmodulen zu nutzen“, sagte Philippe Brunet, SVP Powertrain & EV Engineering, Ampere.

„ST ist führend in der Entwicklung fortschrittlicher Leistungselektronik, die es der Mobilitätsindustrie ermöglicht, die Leistung von elektrifizierten Plattformen zu verbessern. Mit der Optimierung dieser hocheffizienten Produkte und Lösungen, die den Leistungsanforderungen von Ampere entsprechen, und unserer vertikal integrierten Siliziumkarbid-Lieferkette unterstützen wir die Strategie von Ampere für seine nächste Generation von Elektroantrieben“, sagte Michael Anfang, Executive Vice President Sales & Marketing, Region Europa, Naher Osten und Afrika, STMicroelectronics.

Leistungsmodule, die aus zahlreichen Siliziumkarbid-Chips bestehen, sind ein Schlüsselelement für die Effizienz eines Elektroautos. Sie verwalten und wandeln die elektrische Energie aus der Batterie um, um den Elektromotor anzutreiben. Sie spielen eine entscheidende Rolle für die Effizienz des elektrischen Antriebsstrangs und die Reichweite der Batterie sowie für die Energierückgewinnung.

STMicroelectronics und Ampere haben gemeinsam eine Powerbox für die Energieversorgung der neuen Generation Elektromotoren von Ampere entwickelt. Die Powerbox wurde für ein optimales Verhältnis zwischen Leistung und Größe in der gesamten Produktpalette von Ampere entwickelt und kann sowohl in Elektrofahrzeugen mit 400-Volt-Batterien als auch mit 800-Volt-Batterien eingesetzt werden. Dabei ist die 800-Volt-Architektur einer der wichtigsten Hebel, um die Schnellladung von 10 auf 80 Prozent in 15 Minuten oder weniger zu erreichen.

st.com