Citywatt bietet Schnellladen für 39 Cent pro kWh – unter Bedingungen

Der reguläre DC-Preis bei Citywatt beträgt 0,59€/kWh, es gibt bei dem Angebot also 20 Cent Rabatt je Kilowattstunde. Die Tarif-Aktion gilt für alle Kunden mit Mobilfunkverträgen von O2 Telefonica, der Deutschen Telekom oder Vodafone, wie Citywatt mitteilt. Um von den rabattierten Preisen zu profitieren, müssen die Ladevorgänge ad hoc gestartet werden – also nicht mit der Ladekarte eines Roaminganbieters. Dazu können die Kunden entweder die „Moovility“-App nutzen oder den Aktions-QR-Code an den Displays scannen, so Citywatt. Nachdem sie ihre Handynummer verifiziert haben, können die Kunden den Ladevorgang starten – abrechnet wird über die nächste Mobilfunk-Rechnung.

Wichtig: Es die Mobilfunkverträge müssen direkt mit den drei genannten Unternehmen geschlossen sein, nicht mit einem Drittanbieter, der das jeweilige Mobilfunknetz nutzt. „Die Sponsoren dieser Aktion sind die Netzbetreiber direkt, also kann über Verträge bei der Deutschen Telekom, O2 Telefonica und Vodafone bezahlt werden“, erklärt ein Citywatt-Vertreter auf Anfrage von electrive. „Verträge mit anderen Anbietern außer den genannten funktionieren nicht.“

In der Mitteilung ist nur die Rede davon, dass der Aktionszeitraum „begrenzt“ ist und beendet werde, „wenn das zur Verfügung stehende Kontingent aufgebraucht ist“. Auf Rückfrage heißt es hierzu, dass die Aktion maximal bis zum 30. Juni 2025 läuft, das Kontingent wurde aber nicht genauer beziffert – Citywatt geht aber davon aus, „dass das Volumen noch einige Zeit reicht“. Während der Aktion können die Nutzer unbegrenzt oft zum Vorzugspreis von 30 Cent je Kilowattstunde laden – wenn sie denn den passenden Mobilfunkvertrag haben.

Citywatt gibt an, „als bislang einziger CPO in Deutschland“ die Aktion technisch abwickeln zu können. Im Hintergrund der Aktion steht die eMobility-Plattform Cirrantic mit ihrer Wallet-Lösung. Wie genau das funktioniert, hat Cirrantic-Geschäftsführer Arne Meusel bereits bei electrive LIVE erklärt.

Citywatt betreibt 50 Ladeparks in Deutschland, die jeweils mindestens zehn HPC-Ladepunkte bieten – in diesem Juni hat Citywatt seine Ladeparks auch für Elektro-Lkw freigegeben.

citywatt.de, cirrantic.com