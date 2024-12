E-Tragflächenboot von Vessev geht in kommerziellen Betrieb

Mit seinem E-Tragflächenboot VS-9 hat Vessev ein Verkehrsmittel entwickelt, das die vom America’s Cup bekannte Hydrofoiling-Technologie einsetzt, eine Höchstgeschwindigkeit von 25 Knoten (46,3 km/h) erreicht und auf eine Reichweite von 50 Seemeilen (92,6 km) kommt. Damit ähnelt das Modell der elektrischen Tragflächenfähre P-12 des schwedischen Herstellers Candela, die im Oktober ihre Premiere im Linienbetrieb von Stockholm feierte – wobei das Modell von Candela 30 Passagiere befördern kann, das von Vessel aber nur 10 Passagiere.

Nun also soll es am anderen Ende der Welt ebenfalls ein erstes elektrisches Tragflächenboot im kommerziellen Einsatz geben. Fullers360, Neuseelands größter Fährenbetreiber, hat die VS-9 nun in seine Flotte aufgenommen und mit dem Vorverkauf von Tickets begonnen. Der Betrieb soll am 29. Januar 2025 beginnen.

Eingesetzt werden soll das E-Boot zu touristischen Zwecken: Die Passagiere können zwischen einer „Electric Hydrofoil Experience“ oder einem privaten Charter wählen. Fullers360 verspricht eine unvergessliche 40-minütige Fahrt, die am Viadukt von Auckland beginnt, wo die Gäste mit dem Boot dank der Hydrofoiling-Technologie über dem Wasser schweben und dabei einen Panoramablick auf die ikonische Skyline von Auckland, die Harbour Bridge und die atemberaubenden Gewässer des Hauraki-Golfs genießen können.

Allerdings ist der Spaß nicht ganz billig – Tickets für die „Electric Hydrofoil Experience“ kosten 195 neuseeländische Dollar (ca. 107,50 Euro). Damit handelt es sich um ein ganz anderes Einsatzszenario als in Stockholm: Während das E-Tragflächenboot dort für Pendler eingesetzt wird und ein einfaches ÖPNV-Ticket ausreicht, wendet sich der Betreiber in Neuseeland an gut betuchte Touristen, die auf der Suche nach einem besonderen Kick sind.

Fullers360-CEO Mike Horne kommentiert: „Der heutige Tag ist ein Meilenstein für Fullers360, Vessev und Neuseeland. Das Potenzial des VS-9 ist einfach enorm – es eröffnet eine völlig neue Art des Reisens, die nicht nur ungemein angenehm, sondern auch effizient ist und eine Schlüsselrolle bei der Reduzierung von Emissionen spielt. Wir sind begeistert von den zukünftigen Möglichkeiten der Vessev-Technologien und freuen uns sehr auf die ersten Passagierfahrten im neuen Jahr, die der Anfang von vielen sein werden.“

Vessev-CEO Eric Laakmann sagt: „Dies ist ein stolzer Moment für uns und ein wichtiger Meilenstein für die Nachhaltigkeit der Schifffahrt. Fullers360 ist die erste große Fährgesellschaft der Welt, die ein zertifiziertes elektrisches Tragflächenboot für den Tourismus in ihre Flotte aufgenommen hat. Das ist eine unglaubliche Leistung für das Team von Vessev, Fullers360 und für Innovation aus Neuseeland. Wir freuen uns schon sehr auf das neue Jahr, wenn die Passagiere diese Erfahrung machen können“.

Die VS-9 wurde von Maritime New Zealand zertifiziert, wobei viele Elemente den internationalen DNV-Normen entsprechen. Vessev sieht die Inbetriebnahme des VS-9 für nur zehn Passagiere nur als Anfang einer größeren Entwicklung. Laut dem Unternehmen sind bereits E-Tragflächenboote für 100 Passagiere in der Entwicklung. „In zehn Jahren werden auf allen größeren Gewässern elektrisch betriebene Tragflügelboote unterwegs sein und völlig neue Dienstleistungen und Erlebnisse bieten. Dies ist erst der Anfang“, meint Vessev-CEO Eric Laakmann.

vessev.com