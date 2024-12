Streit um Nio-Nomenklatur: Australien lässt Audi abblitzen

Der Streit um das Markenrecht zieht sich nun schon seit Oktober 2021. Wir erinnern uns: Nio wollte in Deutschland drei E-SUV mit den Namen ES6, ES7 und ES8 auf den Markt bringen – unter diesen Bezeichnungen wurden die Fahrzeuge auch schon in China verkauft. Audi sah darin aber eine Verwechslungsgefahr mit den eigenen, sportlichen S-Modellen S6, S7 und S8 – weshalb Audi am Landgericht München klagte. Einen Prozess und eine Berufungsverhandlung später bekam Audi im Frühjahr 2024 vor dem Oberlandesgericht München Recht.

Doch international geht das Tauziehen weiter. Auch in Australien wollte Audi die ursprüngliche Nio-Nomenklatur verhindern, doch die dort zuständige Behörde für geistiges Eigentum hat laut dem Portal CN EV Post den Einspruch von Audi zurückgewiesen. Im Umkehrschluss kann Nio in Australien mit der Markenregistrierung fortfahren.

Zum Sortiment von Nio gehören inzwischen acht Modelle. Dies sind die Baureihen ES8, ES7, ES6, EC7, EC6, ET7, ET5 und ET5 Touring. Im ersten Quartal 2025 soll der ET9 folgen. In Deutschland und mehreren anderen Märkten nennen sich die ersten drei Baureihen EL8, EL7 und EL6.

