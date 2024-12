NRW strebt 2.000 neue Ladepunkte auf Landes-Liegenschaften an

Der Bau- und Liegenschaftsbetrieb des Landes Nordrhein-Westfalen (kurz: BLB NRW) plant, baut und unterhält Immobilien für das Land Nordrhein-Westfalen, beispielsweise Hochschulen, Gerichte, Finanzämter, Polizeidienststellen und Justizvollzugsanstalten. Rund 200 Liegenschaften hat die Einrichtung nun identifiziert, die sich zum Ausbau des Ladenetzes in NRW eignen. Für die Installation und den späteren Betrieb der Ladesäulen in ganz Nordrhein-Westfalen sucht der BLB NRW derzeit per Ausschreibung europaweit nach geeigneten Partnern.

„Mit der Ausbauoffensive Ladeinfrastruktur unterstützen wir aktiv den Weg zu einer nachhaltigeren und klimafreundlicheren Mobilität“, erläutert BLB NRW-Geschäftsführer Dirk Behle. „Allein im Düsseldorfer Stadtgebiet sollen gut 130 Ladepunkte installiert werden, von denen wir rund 100 frei zugänglich und öffentlich nutzbar machen.“ Als Beispiel nennt Behle den Campus der Düsseldorfer Heinrich-Heine-Universität, auf dem insgesamt 65 Ladepunkte vorgesehen sind.

Den Ausbau der Ladeinfrastruktur auf den 200 Liegenschaften bezeichnet das nordrhein-westfälische Wirtschaftsministerium als einen von vielen Bausteinen, mit denen der BLB NRW einen Beitrag zu nachhaltiger Mobilität leistet. Schon jetzt bestehe die Dienstwagenflotte des Landesbetriebs größtenteils aus Elektro- und Hybridfahrzeugen. Und bereits seit mehreren Jahren statte der BLB NRW die Liegenschaften anderer Landesbehörden sukzessive mit Ladesäulen für Dienstfahrzeuge aus, heißt es.

Im Rahmen der neuen Initiative kommen nun erstmals auch frei zugängliche Ladepunkte hinzu. Solche sollen wie erwähnt in und um Düsseldorf entstehen, etwa am Land- und Amtsgericht Düsseldorf (20 Ladepunkte), an der JVA (12), an der Hochschule Düsseldorf (10) oder am Amtsgericht Mettmann (2). Als weitere über das ganze Bundesland verteilte Beispiele werden die folgenden Standorte genannt:

Hochschule Niederrhein: 164 Ladepunkte (verteilt auf mehrere Standorte in Krefeld und Mönchengladbach)

TU Dortmund: 100 Ladepunkte

Justizzentrum Aachen: 15 Ladepunkte

Bezirksregierung Detmold: 12 Ladepunkte (verteilt auf zwei Standorte)

JVA Wuppertal-Ronsdorf: 10 Ladepunkte

Landesamt für Zentrale Polizeiliche Dienste, Standort Duisburg: 10 Ladepunkte

Forstliches Bildungszentrum Arnsberg: 6 Ladepunkte

Finanzamt Bottrop: 6 Ladepunkte

Finanzamt Lemgo: 4 Ladepunkte

Kreispolizeibehörde Herford: 4 Ladpunkte

Quelle: Infos per E-Mail, evergabe.blb.nrw.de