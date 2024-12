Mercedes-AMG beginnt Straßentests mit neuem E-SUV

Bei dem noch namenlosen Modell handelt es sich um die zweite Baureihe auf Basis der AMG.EA – kurz für AMG Electric Architecture. Bereits im Frühjahr hat in Nordschweden der Testzyklus für ein viertüriges Coupé begonnen.

Zwar hat Mercedes-AMG im Rahmen der aktuellen Mitteilung ein erstes Foto eines stark getarnten Erlkönigs veröffentlicht, viele Infos gibt es zu dem E-SUV aber nach wie vor nicht. Es wird lediglich angekündigt, dass „auch der SUV die Vorreiterrolle des kommenden Performance-Antriebs von Mercedes-AMG unterstreichen“ werde. „Dazu zählen als Highlights der Einsatz von Axial-Fluss-Motoren und ein neues hochleistungsfähiges Batteriekonzept“, so AMG. Zahlen hierzu werden aber nicht genannt.

Allerdings hatte Michael Schiebe, Vorsitzender der Geschäftsführung der Mercedes‑AMG GmbH und Leiter der Geschäftsbereiche Mercedes‑Benz G‑Klasse & Mercedes‑Maybach, bei der ersten Ankündigung des Modells im November betont, dass für die High-Perfomance-Plattform die Losung „AMG First, EV Second“ gelte – es wird also im Zweifel auf die Performance und Fahrleistung geachtet, worunter EV-Eigenschaften wie Effizienz und Reichweite leiden könnten. Zugleich wurde aber auch die Bedeutung des Technologieträger Vision EQXX hervorgehoben, der sich eben durch seine enorme Effizienz auszeichnet. Das genaue Ergebnis von Mercedes-AMG bleibt also abzuwarten.

Der Erlkönig zeigt bis dazu typische Mercedes-Anleihen. Die Fronthaube wirkt unter der Tarnung ähnlich zu etwa einem Mercedes EQE SUV, allerdings dürfte die Stoßstange nicht ganz so aerodynamisch abgerundet ausfallen – es zeichnet sich eine prägende Sicke unter der Folie ab. Die Dachlinie und Seitenansicht erinnern wieder an den EQE SUV – bis hin zu Details wie den einfahrbaren Türgriffen.

mercedes-benz.com