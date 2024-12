BMW soll E-Sportwagen mit fast 1.000 kW geplant haben

Laut einem Bericht des „BMW Blog“ hätte es womöglich bald einen elektrischen Supersportwagen aus München geben können. Als der Markt für E-Autos vor einigen Jahren boomte, habe ein Team aus BMW-Führungskräften die Idee eines hochmodernen Sportwagens untersucht. Das Projekt soll „innerhalb des Unternehmens an Zugkraft“ gewonnen haben, wie Horatiu Boeriu, Gründer des „BMW Blog“ schreibt.

In dem Artikel ist von einem „schlanken, elektrifizierenden Supersportwagen mit rund 1.300 PS“ die Rede – das wären umgerechnet über 950 kW Leistung. „Das Design war laut unseren Quellen sportlich, gewagt und unverkennbar futuristisch“, schreibt Boeriu. Zu Gesicht bekommen wird man das bereits angefertigte Tonmodell aber wohl in absehbarer Zeit nicht: Denn die Zweifel bei der technischen Machbarkeit und vor allem bei der Rentabilität haben in dem aktuell schwierigeren Elektroautomarkt dafür gesorgt, dass der BMW-Vorstand das Projekt im Laufe dieses Jahres gestoppt hat.

Was zu dieser Entscheidung beigetragen haben dürfte ist der Fakt, dass bei BMW Supersportwagen traditionell keine große Rolle gespielt haben. Hier bildet nur der BMW M1 Ende der 1970er Jahren eine Ausnahme, wobei der Sportwagen erst später zum Kultobjekt wurde – in seiner nur dreijährigen Bauzeit hatte der M1 durchaus Probleme, genügend Käufer zu finden. Mit dem i8 hatte BMW zwar zwischenzeitlich einen futuristischen Sportwagen im Programm, mit seinem Plug-in-Hybrid und Dreizylinder-Benziner sah er aber sportlicher aus, als er war. Ein mögliches Nachfolge-Modell namens i16 hat es nicht über die Studien-Phase

(als BMW Vision M Next, Fahrzeug im Artikelbild) hinaus geschafft.

