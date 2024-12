Jet-Tankstelle in Lübeck: Vier Schnelllader ersetzen zwei Zapfsäulen

Bei der dort zum Einsatz kommenden Lade-Hardware handelt es sich um Hypercharger vom Typ HYC400 von Alpitronic. Jede Ladestation kann eine Leistung von bis zu 400 kW bereitstellen. Laden jedoch an einem Schnelllader zwei E-Fahrzeuge gleichzeitig, wird die Ladeleistung aufgeteilt.

Freigeschaltet werden kann ein Ladevorgang über Apps oder Ladekarten diverser Anbieter. Ob der eigene unterstützt wird, lässt sich in der jeweiligen App herausfinden. Interessant dürfte jedoch das Ad-hoc-Laden sein. Entscheidet sich ein Kunde für diesen Weg, für den keine Registrierung notwendig ist, zahlt dieser 0,59 Euro/kWh. Diese Information erhalten Elektroauto-Fahrer jedoch nicht nur vorab auf der Webseite oder erst direkt an der Ladesäule, sondern schon bei der Anfahrt von Weitem am Preismast.

„Jetzt können sich bei uns auch Kundinnen und Kunden mit Elektrofahrzeugen auf komfortable Ladestopps verlassen“, Tankstellenpartner Andreas Pulter „Lübeck ist ein äußerst attraktiver Standort für Jet. Deshalb haben wir uns entschieden, umfangreich in diese Station zu investieren und hier mit zusätzlichen Ultraschnell-Ladepunkten ein Komplettangebot für mobile Menschen zu schaffen“, ergänzt Oliver Reichert, Manager Retail Germany der Jet Tankstellen Deutschland GmbH.

Bild: Marc Kudling Bild: Marc Kudling Bild: Marc Kudling Bild: Marc Kudling Bild: Marc Kudling Bild: Marc Kudling

Was Reichert mit attraktivem Standort meint: Der neue Ladepark befindet sich in Lübeck an einer Ausfahrt der A1 auf Höhe des Stadions Lohmühle. Die Autobahn führt nach Norden in Richtung Fehmarn und damit in die skandinavischen Länder sowie nach Travemünde oder auch Timmendorfer Strand. In umgekehrter Richtung führt der Verkehr u. a. aus den skandinavischen Ländern über Fehmarn an Lübeck vorbei in Richtung Hamburg.

Mit dem neuen Ladepark in Lübeck sind mittlerweile deutschlandweit 21 Standorte mit Ladeinfrastruktur ausgestattet, die insgesamt 97 Schnellladepunkte bieten. Auch 2025 wird Jet seine Ladeinfrastruktur weiter ausbauen. Nähere Details gibt es jedoch noch nicht.

Quelle: Info per E-Mail