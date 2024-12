Tesla beginnt wohl im Januar mit Produktion des Model Y Juniper

Dazu gibt es von Tesla bislang allerdings noch keine offizielle Bestätigung, vielmehr handelt es sich um Informationen von lokalen Medien in China. Zudem beziehen sich die Berichte nur auf die Fabrik in China, während das Model Y auch in Grünheide bei Berlin sowie in den US-Fabriken in Kalifornien und Texas gebaut wird. Von diesen Standorten gibt es noch keine Hinweise auf eine entsprechende Produktionsumstellung.

Tesla wird das Model Y ähnlich wie beim Highland-Facelift des Model 3 überarbeiten, heißt es aus China. Dazu zählen Verbesserungen des Innenraums, des Exterieurs, der Batteriekapazität, der Motorleistung und des Autopiloten, heißt es in dem Bericht. Im Netz ist zudem ein kurzer Videoclip aufgetaucht, der ein getarntes Model Y Juniper zeigen soll. Darin fällt auf, dass die Scheinwerfer nun zweigeteilt sind wie beim Tesla Cybertruck. Auch wirkt die Frontpartie kantiger und moderner.

Zusätzlich zum aktualisierten Model Y wird Tesla Giga Shanghai dem Bericht zufolge im vierten Quartal 2025 mit der Auslieferung eines sechssitzigen Model Y beginnen. Das Model Y ist eines der beliebtesten Modelle in China. Von Januar bis November wurden dort 418.428 Fahrzeuge ausgeliefert, was einem Anstieg von 5,57 Prozent gegenüber dem Vorjahr entspricht.

Unterdessen wurde nun bekannt, dass Song Gang, der den Bau des Werks von Tesla in Shanghai beaufsichtigt hat und zuletzt als Vice President of Manufacturing fungierte, den Automobilhersteller diese Woche verlassen wird. Song, der zuvor bei General Motors und Ford tätig war, kam 2018 zu Tesla und war der erste Mitarbeiter der ersten Fabrik des Elektroautoherstellers außerhalb der USA. Fei Wenjin, der vor kurzem vom Direktor für Qualität zum Senior Director befördert wurde, wird vorerst Songs Aufgaben übernehmen, berichtet die Nachrichtenagentur Bloomberg.

