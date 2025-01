Frankreich: Peugeot e-208 gibt’s nun für deutlich unter 30.000 Euro

Zum Jahresstart hat Peugeot seinen e-208 in Frankreich deutlich günstiger gemacht. Die Einstiegsversion der Ausstattung Style mit 100-kW-Motor und kleiner Batterie kostet nur noch 28.000 Euro, was einer Preissenkung von 6.100 Euro entspricht. In Deutschland steht dieselbe Version ab 36.325 Euro in der Preisliste. Die anderen Varianten des E-Kleinwagens bleiben allerdings auch in Frankreich auf ihrem bisherigen Preisniveau.

Hintergrund der Preispolitik ist wohl die sinkende Nachfrage in Frankreich. Wie das Portal Automobil Propre berichtet, verkaufte sich der e-208 dort im Jahr 2024 zwar 23.602 mal (+4% YoY), allerdings vorrangig dank des im ersten Halbjahr wirksamen Förderinstruments namens Social Leasing. Im zweiten Halbjahr kam das Modell nur noch auf gut 6.000 Zulassungen. Eine alarmierende Entwicklung.

Mitverantwortlich dürfte die Einführung günstiger Konkurrenten im Elektro-Kleinwagensegment sein. Der Citroën ë-C3 kostet in Frankreich beispielsweise ab 23.300 Euro, der elektrische Renault R5 ab 27.990 Euro. Preislich wird der e-208 also wieder wettbewerbsfähiger, zumal in Frankreich bis zu 4.000 Euro Umweltbonus winken. Darüber hinaus ist er gegenüber den genannten Modellen selbst in der nun günstigeren Basisvariante recht üppig ausgestattet – etwa mit einem 10-Zoll-Touchscreen, elektrischen Fensterhebern, Klimaautomatik, Einparkhilfen oder einem Regensensor.

Das Fahrzeug ist 4,06 Meter lang, 1,75 Metern breit und 1,43 Meter hoch. Vergangenes Jahr hatte Peugeot dem e-208 bekanntermaßen ein Facelift verpasst und eine dritte Ausstattungslinie eingeführt. In diesem Zuge wurde das anfänglich nahe der 40.000-Euro-Marke eingepreiste Modell auch in Deutschland schon einmal etwas günstiger. Seitdem ist es ab knapp 37.000 Euro zu haben.

automobile-propre.com