Smatrics EnBW plant 130 Schnellladepunkte an Zgonc-Filialen

Der erste Schnelllade-Standort ist bereits in Betrieb. Dieser liegt in Brunn am Gebirge, nahe der Westfield Shopping City und der Autobahn A21. Vor Ort stehen zwei Hypercharger von Alpitronic mit Ladeleistungen von je bis zu 400 kW bereit. Insgesamt können dort vier Fahrzeuge gleichzeitig laden. Ausgestattet sind diese mit einem Direct Payment Terminal, weshalb neben einer Ladekarte auch die Kartenzahlung mit Visa, Mastercard, Google Pay oder Apple Pay möglich ist.

Die weiteren Ladestandorte sollen bei Zgonc-Filialen in den Bundesländern Wien, Niederösterreich, Oberösterreich, Steiermark und Kärnten entstehen, heißt es. Diese sollen Schritt für Schritt in Betrieb gehen. Smatrics EnBW spricht von im Schnitt rund fünf Ladepunkten pro Monat. In Summe sind so 130 Ladepunkte an 18 Standorten geplant, die bis 2026 zur Verfügung stehen sollen.

„[…] Da nun auch der Verkehr immer elektrischer wird, war einer der nächsten logischen Schritte für uns, dass wir unseren Beitrag zum Ausbau des Ladenetzwerks in Österreich leisten. So stellen wir gerne unsere Parkplätze für die Kooperation mit Smatrics EnBW zur Verfügung und sind uns sicher, dass wir auch unseren Kund:innen einen weiteren Mehrwert bieten können“, so Michael Dockal, Zgonc-Geschäftsführer. „Wir sehen gerade beim Handel einen stark steigenden Bedarf an E-Ladeinfrastruktur. Mit den hochmodernen Ladepunkten bringen wir E-Mobilität dorthin, wo sie täglich gebraucht wird. Kund:innen können während des Einkaufens zuverlässig und vor allem rasch laden“, ergänzt Thomas Landsbek, CEO von Smatrics EnBW.

Mit diesem Schritt untermauert der Ladeinfrastruktur-Betreiber die Bedeutung des Handels als Partner beim Aufbau von Lademöglichkeiten. Aktuell stehen von Smatrics EnBW rund 250 Ladepunkte bei Handelspartnern zur Verfügung. Insgesamt bietet das Unternehmen derzeit rund 400 Schnellladepunkte in ganz Österreich an. Bis Ende 2025 sollen mindestens 200 weitere zur Verfügung stehen.

Wurden bisher pro Standort zumindest vier Ladepunkte errichtet, gehe der Trend laut dem Unternehmen seit 2024 in die Richtung von mindestens zwölf Ladepunkten pro Ladepark. Bedeutet jedoch nicht, dass alle Standorte auch diese Anzahl an Ladepunkten erhalten werden. So sollen zwar mindestens 200 Schnellladepunkte hinzukommen, aber bis Ende dieses Jahres auch 34 neue Standorte.

Neben dem Ladeinfrastruktur-Ausbau in Österreich hat Smatrics EnBW seine Fühler mittlerweile auch nach Italien ausgestreckt. So ging Ende letzten Jahres der erste Schnellladepark des Unternehmens in Italien an der Brennerautobahn in Betrieb. Vor Ort wurden zehn Hypercharger von Alpitronic aufgebaut, davon sechs mit einer Ladeleistung von jeweils bis zu 400 kW sowie vier weitere mit jeweils bis zu 300 kW.

