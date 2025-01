Skoda Group liefert 70 Trolleybusse nach Tallinn

Der Auftragswert wird von Skoda auf über 50 Millionen Euro beziffert. Entschieden hat sich das ÖPNV-Unternehmen für 22 achtzehn Meter lange Trolleybusse vom Typ 33Tr und 18 zwölf Meter lange Trolleybusse vom Typ 32Tr. Technische Details werden jedoch nicht genannt. Nur, dass die Elektrobusse abseits der Oberleitung bis zu 25 Kilometer rein elektrisch zurücklegen können. Neben der Lieferung der 70 E-Busse beinhaltet der Auftrag auch eine Option für 30 weitere Trolleybusse sowie Service- und Wartungsarbeiten.

Doch die Beschaffung der neuen Busse ist nur ein Teil von Aktsiaselts Tallinna Linnatransport zur Modernisierung des öffentlichen Personennahverkehrs in der estnischen Hauptstadt. „Neben komplett neuen Fahrzeugen wird auch die gesamte Trolleybus-Infrastruktur modernisiert. Nachdem nun der Gewinner der Ausschreibung feststeht, werden wir mit den Vorbereitungen beginnen und einen Lieferplan aufstellen. Wir haben bereits mit der Demontage des bestehenden Trolleybus-Netzes in Tallinn begonnen und bereiten einige Bereiche der Stadt auf den Übergang zu einem Trolleybus-System ohne Oberleitungen vor, während in anderen Bereichen das bestehende Oberleitungsnetz modernisiert wird“, erklärt Kaido Padar, Vorstandsmitglied von Aktsiaselts Tallinna Linnatransport.

In den kommenden Jahren will die Stadt mehr als 100 Millionen Euro investieren, wie Jevgeni Ossinovski, Bürgermeister von Tallinn, mitteilt. „Oberleitungsbusse haben ein großes Potenzial, ihre Reichweite auf andere Teile der Stadt auszudehnen“, so Ossinovski. Die Stadt setzt derzeit aber nicht vollständig auf die Beschaffung rein elektrischer Busse. So sollen auch neue Biogasbusse angeschafft werden.

Angekündigt wurde eine Ausschreibung zur Beschaffung von 40 Trolleybusse, davon 22 mit 18 Metern und 18 mit zwölf Metern Länge, bereits vor einem Jahr. Dabei dürfte es sich um die hier von der Skoda Group gewonnene Ausschreibung handeln.

Mit der Beschaffung neuer O-Busse mit zusätzlicher Traktionsbatterie für Strecken ohne Oberleitung rückt die estnische Hauptstadt von ihrem 2019 verkündeten Plan ab, bei der vollständigen Umstellung des ÖPNV auf E-Mobilität bis 2035 voll auf Batteriebusse zu setzen. Gänzlich auf Batterie-elektrische Busse verzichtet die Stadt aber nicht. Der ÖPNV-Betreiber gab im April letzten Jahres bekannt, mit Solaris einen Vertrag zur Lieferung von 15 Batteriebussen mit der Option für 15 weitere Exemplare unterzeichnet zu haben. Noch im selben Monat traf die erste Tranche in der estnischen Hauptstadt ein.

Quelle: Info per E-Mail