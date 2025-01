Polestar verkauft 44.851 E-Autos in 2024

Obwohl die Einzelhandelsverkäufe von 52.796 Fahrzeugen in 2023 auf 44.851 E-Autos gesunken sind, gibt sich das Unternehmen in der Mitteilung optimistisch. 2024 war ein Jahr des Umbruchs, der an einer neuen Eigentümer-Struktur, mehreren Wechseln im Top-Management und einem neuen CEO deutlich wurde – der Gründungs-CEO Thomas Ingenlath musste bekanntlich gehen und wurde durch den früheren Opel-Chef Michael Lohscheller ersetzt.

Lohscheller, der nach Stationen bei Vinfast und Nikola seit Oktober bei Polestar ist, sieht in den Zahlen „eine starke Dynamik“ für 2025: „Die Änderungen in unserem Geschäftsbetrieb wirken sich eindeutig positiv aus. Wir konnten im Vergleich zum Vorjahresquartal einen Anstieg der Einzelhandelsumsätze um 5,3 Prozent und des Auftragseingangs um 37,2 Prozent verzeichnen“, so Lohscheller.

Was der CEO meint: Im Vergleich zum Q4 2023 sind im Schlussquartal 2024 12.256 statt 11.640 Verkäufe in der Bilanz. Das ist zwar ein Plus von 5,3 Prozent, allerdings ist das vierte Quartal nur das drittbeste des Jahres – weit weg vom starken Einbruch aus dem ersten Quartal, aber dennoch im Jahresverlauf eines der schwächeren Ergebnisse. Allgemein ist Polestar an das Rekordquartal mit über 20.000 Fahrzeugen Ende 2022 bisher nicht mehr herangekommen.

Was für Lohscheller wichtiger ist als Quartalsdaten aus 2022: Im Q4 2024 ist der Gesamtauftragseingang im 37,2 Prozent gestiegen – im Gesamtjahr 2024 gegenüber 2023 um 37,9 Prozent. Vom Auftragseingang im vierten Quartal sollen 56 Prozent auf den Polestar 3 und Polestar 4 entfallen sein – also die beiden neuen Baureihen. Polestar hatte lange Zeit mit der Mittelklasse-Limousine Polestar 2 nur ein einziges Modell im Angebot, jetzt gibt es auch ein größeres Crossover und ein großes SUV.

Wichtig ist, dass Polestar jetzt seine Datenbasis angepasst hat und Verkäufe anstelle von Auslieferungen angibt. Somit kommt es zu einigen Verschiebungen, weil ein Fahrzeug jetzt bereits zum Zeitpunkt der Vertragsunterzeichnung in die Statistik einfließt und nicht erst mit der Übergabe. Die 53.400 ausgelieferten Fahrzeuge, die wir vor einem Jahr für 2023 gemeldet haben, sind also nicht mehr die passende Vergleichsgröße. Polestar selbst hat im Anhang der Mitteilung die Verkäufe für alle Quartale seit dem Börsengang 2022 nachträglich ausgewiesen – inklusive der Abweichung zu der vorigen Definition. Wir haben unsere Grafik für die bessere Vergleichbarkeit ebenfalls an die neue Datenbasis angepasst.

Polestar wird am 16. Januar die Geschäftszahlen für das dritte Quartal 2024 vorstellen. Dann soll in einem Live-Webcast auch ein Geschäfts- und Strategieupdate vorgestellt werden. Wann Polestar die Geschäftszahlen für das Gesamtjahr 2024 vorstellt, ist noch nicht bekannt.

polestar.com