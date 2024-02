Volvo will Anteil an Polestar von 48 auf 18 Prozent abspecken

Dass sich Volvo Cars aus seiner finanziellen Beteiligung an der gemeinsam mit Geely gehaltenen Elektroauto-Marke Polestar zurückziehen will, machten die Schweden bereits Anfang des Monats publik. Nun wird es konkret. Volvo Cars plant, 62,7 Prozent seiner Anteile an Polestar an seine Aktionäre abzugeben. Nach Abschluss der geplanten Transaktion werde sich die Beteiligung von Volvo Cars auf 18 Prozent der gesamten ausstehenden Polestar-Aktien belaufen, heißt es in einer begleitenden Mitteilung. Aktuell sind es 48 Prozent.

Die Verteilung der Anteile an die eigenen Aktionäre wird laut Volvo durch einen Aktiensplit im Verhältnis 2:1 bewerkstelligt, gefolgt von einem automatischen Aktienrücknahmeprozess. Vereinfacht ausgedrückt können die Aktionäre wählen, ob sie direkte Eigentümer von Polestar werden oder ob sie ihre Rückkaufsaktien veräußern und somit Bargeld erhalten wollen. Der Stichtag für den geplanten Aktiensplit ist der 12. April. Zuvor müssen bis spätestens zum 5. April alle behördlichen Genehmigungen vorliegen.

Enge betriebliche Bindung soll bestehen bleiben

Volvos größter Aktionär – Geely – unterstützt die Transaktion ausdrücklich. Die Geely Sweden Holdings AB hält 78,7 Prozent der Aktien und Stimmen an Volvo Cars und hat bereits zugesagt, auf der diesjährigen Hauptversammlung am 26. März für die Ausschüttung zu stimmen. Geely bekräftigt zudem, Polestar auch weiterhin operativ und finanziell unterstützen zu wollen.

Die enge betriebliche Bindung zwischen Volvo und Polestar soll unterdessen in den Bereichen Forschung und Entwicklung, Produktion, Kundendienst und Vertrieb „zum Vorteil beider Unternehmen“ fortgesetzt werden, betont Volvo. Die Schweden wollen lediglich keine weiteren Mittel zur Verfügung stellen, sind finanziell aber noch über ein ausstehendes Wandeldarlehen in Höhe von 1 Milliarde US-Dollar mit Polestar verbunden.

„Unser Fokus richtet sich auf die Entwicklung von Volvo Cars. Die vorgeschlagene Aufteilung (…) bietet unseren Aktionären eine direkte Beteiligung an der Polestar-Aktie“, äußert Jim Rowan, Präsident und CEO von Volvo Cars. „Da wir eine bedeutende operative Zusammenarbeit mit Polestar und eine finanzielle Beziehung haben, ist es logisch, dass wir unseren Einfluss durch eine kleinere Beteiligung von 18,0 Prozent an Polestar behalten. Dennoch wird Volvo Cars Polestar keine weiteren Finanzmittel zur Verfügung stellen. Mit dem gestärkten Geschäftsplan von Polestar, der Markteinführung von Polestar 3 und Polestar 4 sowie dem Engagement und der Unterstützung von Geely ist das Unternehmen gut aufgestellt, um zu wachsen.“

Daniel Donghui Li, CEO der Geely Holding Group, gibt an, die vorgeschlagene Verteilung der Polestar-Aktien an die Aktionäre von Volvo Cars ausdrücklich zu unterstützen. „Wir haben großes Vertrauen in Polestar und sehen dem Jahr 2024 mit großem Optimismus entgegen (…). Als langfristiger Eigentümer von Polestar verpflichten wir uns, den angekündigten Geschäftsplan und die finanziellen Ziele zu unterstützen, indem wir die notwendige Finanzierung für die Umsetzung der Strategie sicherstellen und unser globales Ökosystem aus Technologie, Lieferkette und Produktentwicklung nutzen. Gleichzeitig ermöglicht dies Volvo Cars, sich voll auf seine Transformation zu konzentrieren und in die Entwicklung von Volvo Cars zu investieren.“

Polestar hinter Erwartungen zurückgeblieben

Die finanzielle Ablösung von Polestar hatte Volvo Cars bereits Anfang des Monats im Rahmen der Bekanntgabe seiner Geschäftszahlen für 2023 skizziert. Mit den so freigemachten Finanzmitteln wolle man eigene Investitionen in Technik und Produktionsanlagen stemmen, hieß es vor drei Wochen. Und: Polestar trete „mit einem gestärkten Geschäftsplan in eine spannende Phase ein“ und sei für zukünftiges Wachstum gerüstet. Tatsächlich hat Polestar seine Ziele für 2023 bekanntlich verpasst und in der Folge die Führungsmannschaft umgebaut sowie 15 Prozent der Belegschaft entlassen.

Polestar war lange Zeit eine private Firma, die auf das Tuning von Volvo-Modellen spezialisiert war. Später hatte der Hersteller die Marke übernommen und Polestar als Label für seine sportlichsten Fahrzeuge genutzt. Mit dem Wechsel auf eine Strategie mit Nachhaltigkeitsfokus wurde Polestar als Performance-Label eingestampft und als Joint Venture mit der eigenen Mutter Geely neu aufgelegt – als E-Auto-Marke. In der Folge hatte sich Volvo Cars auch an weiteren Finanzierungsrunden von Polestar mit Millionenbeträgen beteiligt.

