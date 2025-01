Überarbeiteter Skoda Enyaq ab 44.400 Euro bestellbar

Wie Skoda Deutschland mitteilt, sind die Preise gegenüber dem Vor-Facelift-Modell unverändert. Mit der Modellpflege hat der Elektro-Bestseller von Skoda nicht nur eine neue Optik gemäß der „Modern Solid“-Designsprache der Tschechen erhalten, sondern auch eine umfangreichere Serienausstattung – die Änderungen am Antrieb sind aber minimal. Alle Daten und Infos finden Sie in unserem Artikel zur Weltpremiere des überarbeiteten Enyaq.

Während es für die eingangs genannten Basispreise den 59 kWh großen Akku (63 kWh brutto) mit 150-kW-Heckantrieb gibt, beträgt der Sprung zum Enyaq 85 mit der maximalen Reichweite von rund 590 Kilometern (SUV leicht darunter, Coupé leicht darüber) 4.500 Euro. Der Enyaq 85 mit dem 77-kWh-Akku und dem 210 kW starken APP500 steht somit ab 48.900 Euro in der Liste, das entsprechende Coupé kostet 51.150 Euro. Das ist auch der Preis der Allrad-Version 85x für das SUV, das Enyaq Coupé 85x startet bei 53.400 Euro.

Wann die neuen Versionen des Enyaq und Enyaq Coupés ausgeliefert werden sollen, geht aus der Mitteilung nicht hervor – und wurde auch bei der kurzen Weltpremiere, die als Video bei YouTube erfolgte, nicht genannt.

Neben den regulären Varianten bietet Skoda beide Karosserieformen des Enyaq auch „als besonders dynamische Sportline-Version“ an. „Frontspoiler, Seitenfensterrahmen und Dachreling der SUV-Version erscheinen in Hochglanz-Schwarz, die Außenspiegelkappen in Schwarzmetallic. Auch die Markenschriftzüge an Front und Heck führt Škoda in Schwarz aus“, teilt die Marke mit. „Ein Sportline-Emblem ziert das Heck. Serienmäßig rollt der Enyaq Sportline auf 20 Zoll großen Leichtmetallfelgen im Design Vega Schwarz-glanzgedreht. Zu den Highlights in puncto Ausstattung gehören Matrix-LED-Hauptscheinwerfer und LED-Rückleuchten mit animierten Blinkern.“

Damit ergeben sich folgende Preise in der Übersicht:

Modell Leistung Batterie (netto) Preis Enyaq 60 150 kW 59 kWh 44.400 Euro Enyaq 60 Sportline 150 kW 59 kWh 50.400 Euro Enyaq 85 210 kW 77 kWh 48.900 Euro Enyaq 85 Sportline 210 kW 77 kWh 54.900 Euro Enyaq 85x 210 kW 77 kWh 51.150 Euro Enyaq 85x Sportline 210 kW 77 kWh 57.150 Euro

Modell Leistung Batterie (netto) Preis Enyaq Coupé 60 150 kW 59 kWh 46.850 Euro Enyaq Coupé 60 Sportline 150 kW 59 kWh 52.650 Euro Enyaq Coupé 85 210 kW 77 kWh 51.150 Euro Enyaq Coupé 85 Sportline 210 kW 77 kWh 57.150 Euro Enyaq Coupé 85x 210 kW 77 kWh 53.400 Euro Enyaq Coupé 85x Sportline 210 kW 77 kWh 59.400 Euro

skoda-media.de