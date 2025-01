Waymo plant Testlauf seiner Robotaxis in Japan

Mit dem Testlauf in Tokio wird sich Waymo erstmals in ein Gebiet jenseits der USA wagen. Denn bislang ist der Robotaxi-Dienst nur in den US-Städten San Francisco, Los Angeles, Phoenix und Austin verfügbar.

Die ersten Waymo-Robotaxis, die auf dem vollelektrischen Jaguar I-Pace basieren, sollen bereits Anfang 2025 in Tokio eintreffen. Bei dem Testlauf wird Waymo mit der Taxi-App GO kooperieren sowie mit Nihon Kotsu, dem größten Taxiunternehmen von Tokio. Es soll die Verwaltung und Wartung der Waymo-Fahrzeuge übernehmen. Die Unternehmen arbeiten eng zusammen, um das Team von Nihon Kotsu im Umgang mit autonomen Fahrzeugen von Waymo zu schulen.

Zunächst werden die Fahrzeuge aber nicht autonom unterwegs sein. Vielmehr werden die Fahrer von Nihon Kotsu die Fahrzeuge manuell steuern, um wichtige Gebiete der japanischen Hauptstadt zu kartieren, darunter Minato, Shinjuku, Shibuya, Chiyoda, Chūō, Shinagawa und Kōtō. Durch diese erste Phase in Tokio will Waymo wichtige Erfahrungen sammeln, die die die Anpassung des autonomen Fahrsystems namens Waymo Driver an die japanischen Bedingungen beschleunigen sollen. Waymo will seine Robotaxis zudem auf einer geschlossenen Strecke in den USA testen, die so gebaut wurde, dass sie die Fahrbedingungen in Japan nachahmt.

Waymo betont weiterhin, dass die Expansion seines Robotaxi-Dienstes nach Japan der Vision des Landes für die Zukunft des Verkehrs entspreche. Sowohl die japanische Regierung als auch die Stadtverwaltung von Tokio sehen in der fahrerlosen Technologie einen potenziellen Segen für die alternde Bevölkerung des Landes, so eine Studie des Weltwirtschaftsforums. „Wir arbeiten mit japanischen Politikern, Aufsichtsbehörden und lokalen Sicherheitsbehörden zusammen, um eine verantwortungsvolle und nahtlose Einführung von Waymos Technologie auf Tokios Straßen zu gewährleisten“, heißt es in Waymos Firmenblog.

Tokio hat bestimmte Gebiete als Testzonen für selbstfahrende Autos ausgewiesen, in der Hoffnung, die Einführung sicherer fahrerloser Transportsysteme zu beschleunigen. Mehrere Entwickler arbeiten in Japan an autonomen Fahrzeugen, darunter das lokale Start-up Tier IV und ZMP, ein Robotikunternehmen, das in Tokio Lieferfahrzeuge und Busse testet. Monet Technologies, das sich teilweise im Besitz von Toyota befindet, will einen selbstfahrenden Taxidienst in Tokios Stadtteil Odaiba testen.

