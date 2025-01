Erste Details zum Xpeng G7 veröffentlicht

Wie chinesische Medien aus dem Zulassungsantrag zitieren, wird der G7 in dem Dokument mit einer Länge von 4.892 Millimetern angegeben. Für gewöhnlich runden wir solche Angaben auf 4,89 Meter, aber in diesem Fall ist die Millimeter-Angabe wichtig: Denn das Elektro-Flaggschiff G9 von Xpeng ist 4,891 Millimeter lang – das neue Modell ist also minimal länger. Der G7 ist zudem 1,93 Meter breit und 1,66 Meter hoch.

Wirklich geräumiger wird es im neuen G7 deshalb aber nicht zugehen, eher im Gegenteil: Der Radstand des G7 ist mit 2,89 Metern rund elf Zentimeter kürzer als im G9. Die nahezu gleiche Außenlänge ist vor allem auf einen deutlich größeren Überhang hinten zurückzuführen, wie auf den Bildern zu erkennen ist. Im Innenraum und vor allem auf der Rückbank dürfte es im G7 also etwas weniger Platz geben, beim Kofferraum könnte der G7 hingegen punkten – diese Daten werden im Zulassungsantrag aber nicht angegeben.

In China ist es vorgeschrieben, dass neue Fahrzeuge mit einheitlichen Daten in einem offiziellen Katalog veröffentlicht werden, damit die Verbraucher das neue Modell mit anderen Fahrzeugen vergleichen können. Im Falle des Xpeng G7 wurde der Datensatz am 10. Januar veröffentlicht, jetzt können die Verbraucher eine Woche lang Feedback geben. Die Aufnahme in den Katalog des Ministeriums für Industrie und Informationstechnik (MIIT) ist der letzte große Schritt, bevor ein Modell die Zulassung für den Verkauf in China erhält.

In dem Katalog hat Xpeng zwei Varianten des G7 angemeldet, die beide auf eine Leistung von 218 kW kommen – der Elektromotor wird demnach von einer Xpeng-Tochter in Wuhan gefertigt. Zur Batterie ist nur bekannt, dass sie LFP-Zellen des Zulieferers CALB nutzt. Informationen zum Energiegehalt gibt es derzeit noch nicht. Es gibt aber unterschiedliche Angaben zum Leergewicht. Eine Version ist mit 2.085 Kilogramm mit 18-Zoll-Felgen gelistet (2.100 Kilogramm mit den optionalen 20-Zöllern), die andere mit 2.145 bzw. 2160 Kilogramm. Das Portal Car News China spekuliert, dass die Differenz vor allem mit unterschiedlichen Größen des Batterie-Packs zu erklären sei. Möglich ist aber auch, dass es sich bei den 60 Kilogramm um eine unterschiedliche Ausstattung handelt und die Batterie tatsächlich gleich ist. Klarheit wird es hier erst zum Bestellstart geben, der vermutlich in einigen Wochen erfolgen wird.

Details zu den Preisen gibt es noch nicht, die chinesischen Medien gehen aber davon aus, dass der G7 ab rund 200.000 Yuan (ca. 26.700 Euro) erhältlich sein soll. Der Preis ist dabei recht tief angesetzt, vor allem gemessen an der üppigen Ausstattung. Da diese Strategie mit niedrigeren Preisen beim Mona M03 und Xpeng P7+ zu steigenden Absatzzahlen geführt hat, wird erwartet, dass Xpeng auch beim G7 diesen Ansatz wählt.

carnewschina.com, cnevpost.com