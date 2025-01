Smart verlängert Rabattaktion – aber Stromer werden trotzdem teurer

Smart behält seine im September initiierte Rabattaktion für die Modelle #1 und #3 zwar bei, allerdings in abgewandelter Form. Führte Smart seinen #1 mit Nachlässen zwischen 4.000 und 8.000 Euro zuvor an einen Einstiegspreis von gut 30.000 Euro heran – und analog seinen #3 an die Preisgrenze von 35.000 Euro – wird es im neuen Jahr für Käufer wieder teurer. Denn Smart verringert nicht nur beim Großteil der Palette die Nachlässe, sondern schraubt gleichzeitig an den Listenpreisen, sodass der günstigste #1 (Ausführung Pure) befristet bis 17. Februar nun ab 34.490 Euro zu haben ist, der #3 startet bei 37.990 Euro.

Greifen wir uns ein Beispiel heraus, wie die neue Preispolitik von Smart aussieht: Der #1 Pure verteuert sich mit Blick auf seinen Listenpreis um 2.000 Euro und kostet nun regulär 36.990 Euro. Der Rabatt schmilzt gleichzeitig von 4.000 auf 2.500 Euro, sodass der rabattierte Preis nun bei 34.490 Euro (und nicht mehr bei 30.990 Euro liegt). Analog verfährt Smart beim #3: Dort ist die Einstiegsversion nun in der Liste bei 40.490 Euro (+ 2.000 Euro) eingepreist, während auch hier der Nachlass von 4.000 auf 2.500 Euro sinkt. Das Resultat: ein erhöhter rabattierter Preis von 37.990 Euro. Einzig die höher angesiedelten Smart #1 Premium und Brabus behalten ihren 7.000 Euro bzw. 8.000 Euro Rabatt – und auch ihren Listenpreis. Hier noch einmal in Tabellenform:

Modell neuer Listenpreis neuer rabattierter Preis Nachlass #1 Pure 36.990 Euro (+2.000) 34.490 Euro 2.500 Euro #1 Pure+ 41.990 Euro (+2.000) 39.490 Euro 2.500 Euro #1 Pro 39.490 Euro (+1.500) 36.990 Euro 2.500 Euro #1 Pro+ 44.490 Euro (+2.000) 41.490 Euro 2.500 Euro #1 Pulse 47.490 Euro (+1.000) 44.990 Euro 2.500 Euro #1 Premium 44.990 Euro 37.990 Euro 7.000 Euro #1 Brabus 48.990 Euro 40.990 Euro 8.000 Euro

Modell neuer Listenpreis neuer rabattierter Preis Nachlass #3 Pro 40.490 Euro (+ 2.000) 37.990 Euro 2.500 Euro #3 Pro+ 45.490 Euro (+2.000) 42.990 Euro 2.500 Euro #3 Premium 48.490 Euro (+2.000) 45.990 Euro 2.500 Euro #3 25th Anniversary Edition 48.990 Euro (+2.500) 46.490 Euro 2.500 Euro #3 Brabus 53.490 Euro (+2.500) 50.990 Euro 2.500 Euro

Auffällig ist, dass beim #1 die Ausstattung Premium durch den unverändert hohen Rabatt von 7.000 Euro nun günstiger ausfällt, als die eigentlich niedriger angesiedelten Varianten #1 Pure+ und #1 Pro+. Das spricht dafür, dass die Modell- und Preispositionierung bei Smart noch nicht abgeschlossen ist. Zudem haben die Kollegen von InsideEVs festgestellt, dass Premium und Brabus laut Konfigurator erst „In Kürze wieder verfügbar“ sind. Und: „Derzeit gar nicht im Konfigurator enthalten ist die Einstiegsversion Pure, also ist sie wohl auch nicht verfügbar“, so das Portal weiter.

Weiterhin gültig ist: Die Nachlässe gelten für Privat- und Gewerbekunden gleichermaßen. Dabei ist die Prämie wie berichtet so ausgelegt, dass Gewerbekunden den vollen Rabatt auf den Nettolistenpreis bekommen, bei den Privatkunden jedoch auf den Bruttopreis – der Netto-Rabatt fällt also etwas geringer aus.

Das Angebot gilt derzeit nur für den Kauf eines Neuwagens, nicht aber im Leasing. Hier bleiben die Raten ohne Prämie also zunächst unverändert. Zudem ist das Programm „nicht mit anderen Aktionen, Sonderprogrammen oder staatlichen Förderungen (z.B. durch das BAFA) kombinierbar“, heißt es in einer Fußnote auf der Smart-Website. „Im Falle einer staatlichen Förderung für dasselbe Fahrzeug behält sich smart eine Rückforderung vor.“

