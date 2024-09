Smart gewährt bis zu 8.000 Euro Prämie auf E-Autos

Die Nachlässe der „Smart Prämie“ sind je nach Antriebsvariante und Ausstattung gestaffelt. Zudem gibt es eine zeitliche Befristung: Die Prämie wird bis zum 4. November 2024 gewährt. Dafür gilt sie aber für Privat- und Gewerbekunden. Dabei ist die Prämie so ausgelegt, dass Gewerbekunden den vollen Rabatt auf den Nettolistenpreis bekommen, bei den Privatkunden jedoch auf den Bruttopreis – der Netto-Rabatt fällt also etwas geringer aus.

Bei den Varianten Pure und Pure+ des Smart #1 sowie der Ausstattungen Pro Pro+, Premium, 25th Anniversary Edition und Brabus des Smart #3 sind es 4.000 Euro Nachlass (bzw. 3.361,34 Euro Netto für Privatkunden). Der Rabatt beim Smart #1 Pro und Pro+ beträgt sogar 4.500 Euro, beim Smart #1 Premium oder Pulse sind es gar 7.000 Euro Rabatt. Das führt unter anderem dazu, dass der Pro+ und der Premium derzeit gleich viel kosten – und der #1 Pro+ damit für Kunden uninteressant wird, weil es zum gleichen Preis den besser ausgestatteten #1 Premium gibt.

Mit 8.000 Euro (bzw. 6.722,69 Euro Netto-Nachlass für Privatkunden) gibt es beim Smart #1 Brabus den höchsten Rabatt. Das Topmodell ist somit ab 40.990 Euro bestellbar und somit 16 Prozent günstiger als im regulären Listenpreis ohne die Prämie. Einen Fahrbericht des Smart #1 Brabus können Sie übrigens hier nachlesen.

Modell neuer Preis Nachlass #1 Pure 30.990 Euro 4.000 Euro #1 Pure+ 35.990 Euro 4.000 Euro #1 Pro 33.490 Euro 4.500 Euro #1 Pro+ 37.990 Euro 4.500 Euro #1 Premium 37.990 Euro 7.000 Euro #1 Pulse 39.490 Euro 7.000 Euro #1 Brabus 40.990 Euro 8.000 Euro

Modell neuer Preis Nachlass #3 Pro 34.490 Euro 4.000 Euro #3 Pro+ 39.490 Euro 4.000 Euro #3 Premium 42.490 Euro 4.000 Euro 3 25th Anniversary Edition 42.990 Euro 4.000 Euro #1 Brabus 46.990 Euro 4.000 Euro

Das Angebot gilt derzeit nur für den Kauf eines Neuwagens, nicht aber im Leasing. Hier bleiben die Raten ohne Prämie also zunächst unverändert. Zudem sei das Programm „nicht mit anderen Aktionen, Sonderprogrammen oder staatlichen Förderungen (z.B. durch das BAFA) kombinierbar“, heißt es in einer Fußnote auf der Smart-Website. „Im Falle einer staatlichen Förderung für dasselbe Fahrzeug behält sich smart eine Rückforderung vor.“

Eine Mittelung und Begründung der Vertriebsaktion seitens Smart gibt es derzeit noch nicht. Einen Hinweis könnte aber der Blick in die aktuellen Zulassungszahlen in Deutschland geben: Im August konnte Smart mit seiner Elektro-Modellpalette noch 650 Neuzulassungen verzeichnen, also 77,9 Prozent weniger als (im von Sondereffekten verzerrten) August 2023. Im laufenden Jahr liegt Smart mit 9.670 Neuzulassungen in Deutschland 23,3 Prozent unter Vorjahr.

