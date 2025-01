Renault-Tochter Mobilize beteiligt sich an Free To X

Details zur Transaktion wurden nicht genannt. In der Mitteilung heißt es lediglich, dass „Mobilize eine bedeutende Beteiligung an Free To X“ erwerben würde. Der Abschluss der Beteiligung muss jedoch noch behördlich genehmigt werden.

Bislang betreibt Free To X ein Schnellladenetz mit 110 Standorten, die sich hauptsächlich an Italiens Autobahnen befinden. Die Investition der Renault-Tochter in das Ladeinfrastruktur-Unternehmen soll nun vor allem den Aufbau von Schnellladesäulen außerhalb des Autobahnnetzes ins Visier nehmen. Mehr Informationen gibt es bislang nicht.

„Das Eingehen einer Partnerschaft mit Autostrade per l’Italia ist ein wichtiger Schritt in unserer Mission, den Übergang zu einer nachhaltigen Mobilität anzuführen. Durch die Zusammenarbeit mit Free To X verbessern wir nicht nur die Ladeinfrastruktur in Italien, sondern unterstützen auch unser strategisches Ziel, ein robustes Schnellladenetz in ganz Europa aufzubauen, das die Elektromobilität für alle vereinfacht“, so Gianluca De Ficchy, CEO von Mobilize.

„Wir sind stolz darauf, gemeinsam mit Mobilize schnelle und hyperschnelle Ladelösungen für Reisende anbieten zu können, die das Wachstum außerhalb des Autobahnnetzes ankurbeln“, sagt Giorgio Moroni, CEO von Free To X. Und weiter: „Die Transaktion bestätigt die Relevanz des Unternehmens in der Branche als Schlüsselfigur für eine emissionsarme Mobilität auf dem Weg zu einer nachhaltigeren Mobilität.“

mobilize.com