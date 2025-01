LevertonHELM kooperiert mit Altilium bei Lithiumproduktion

Ziel ist es, das Know-how von Altilium bei der Rückgewinnung von Batteriematerialien aus Altbatterien mit den Lithiumproduktionskapazitäten von LevertonHELM zu kombinieren. Im Rahmen der Kooperation will LevertonHELM zunächst Lithiumcarbonat in technischer Qualität aus Altbatterien und Produktionsabfällen in der Recyclinganlage ACT1 von Altilium in Devon aufbereiten. Soweit dieser Qualifizierungsprozess erfolgreich verläuft, gehen beide Seiten davon aus, dass dies zu Abnahme- und Veredelungsvereinbarungen für die Lieferung von recyceltem Lithium im Vereinigten Königreich führen wird.

Großbritannien strebt an, eine eigene Lieferkette für Lithium aufzubauen, einem wichtigen Bestandteil von Elektroautobatterien. Bislang stammt jedoch 60 bis 70 Prozent des Lithiums für Elektroautobatterien aus China.

Die kürzlich eröffnete ACT2-Recyclinganlage von Altilium in Plymouth verfügt über eine Kapazität zur Rückgewinnung von Lithium und anderen Batteriemetallen aus 300 kg Schwarzmassenabfällen pro Tag. Dort wird das unternehmenseigene EcoCathode-Verfahren angewendet und verfeinert, das später in industriellem Maßstab in der geplanten Anlage ACT 4 in Teesside zum Einsatz kommen soll. Die Anlage soll nicht nur aktive Kathodenmaterialien (CAM) für die Qualifizierung bei Automobilkunden herstellen, sondern auch große Mengen an Lithium, die für die britische Lieferkette zur Verfügung gestellt werden sollen.

Stefan Berner Beltrán, Principal Engineer und Lithium Raw Materials Lead bei Altilium, kommentierte: „Dies ist eine großartige Gelegenheit, die Bemühungen Großbritanniens um die Sicherung eines so wichtigen Minerals für die Energiewende zu unterstützen.“ Merve Cruz, Direktorin für Partnerschaften und strategische Beschaffung bei HELM Energy Materials, fügte hinzu: „Die Partnerschaft mit Altilium ist ein vielversprechender Schritt nach vorn bei der Entwicklung des Lithium-Portfolios von HELM. Die geplante Allianz unterstreicht unseren Fokus auf spezialisierte Lösungen und den dringend benötigten Ansatz des Recyclings bestehender Ressourcen, um eine nachhaltige Lieferkette für Lithium, insbesondere in Europa und Großbritannien, zu unterstützen.“

LevertonHELM hatte im Sommer in einem gemeinsamen Demonstrationsprojekt mit EnBW in einem Geothermiekraftwerk in Bruchsal mit Hilfe der direkten Lithiumextraktion (DLE) eine Lithiumchloridlösung aus Thermalwasser gewonnen. Diese Lösung wandelte LevertonHELM in seinen Anlagen im britischen Basingstoke in hochreines Lithiumcarbonat um.

altilium.tech