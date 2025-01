Rotterdamer Hafen bekommt autonome Terminal-Trucks

APM Terminals Maasvlakte II (MVII) hat einen Kooperationsvertrag mit Embotech, einem Anbieter von Technologien für autonome Fahrzeuge, und dem niederländischen Spezialfahrzeughersteller Terberg über die Lieferung und vollständige Implementierung von 30 elektrischen, automatisierten Terminal-Lkw unterzeichnet.

Das Vorhaben wurde zunächst in einem Pilotprojekt getestet, bei dem die völlig neue autonome Technologie als bereit für einen sicheren und zuverlässigen Einsatz in großem Maßstab befunden wurde. Embotech sagt, dass sein „Level 4 AV Kit“ den autonomen Betrieb von Fahrzeugen in komplexen und gemischten Verkehrssituationen ermöglicht. Außerdem kann das System unter allen Wetterbedingungen präzise arbeiten und Hindernisse erkennen. Mit einer Lokalisierungsgenauigkeit von weniger als fünf Zentimetern ist das System laut Embotech in der Lage, „das nahtlose Umladen von Containerchassis an Umschlagplätzen unter Kränen zu ermöglichen“.

„Diese einzigartige Zusammenarbeit mit Embotech und Terberg ist ein wichtiger Schritt in unserem Bestreben, Maasvlakte II nicht nur zum größten, sondern auch zum effizientesten, nachhaltigsten und sichersten automatisierten Terminal in Europa zu machen“, erklärte Harold Kunst, CEO von APM Terminals MVII, und fügte hinzu: „Mit dieser innovativen autonomen Technologie setzen wir einen neuen Standard in den Häfen.“

„Wir freuen uns über die Zusammenarbeit zwischen APM Terminals, Embotech und Terberg bei diesem wirklich innovativen Automatisierungsprojekt für die MVII-Erweiterung im Hafen von Rotterdam. Gemeinsam führen wir die erste automatisierte Flotte in einem Hafenterminal mit gemischtem Verkehr ein“, fügt Rob van Hove, CEO der Terberg Special Vehicles Division, hinzu. „Terberg stellt seine einzigartigen Elektro-Terminalzugmaschinen mit Drive by Wire zur Verfügung, übernimmt die externe Zertifizierung der Sicherheitsfunktionen der Zugmaschinen, unterstützt die Integration des Automatisierungskits und beaufsichtigt die komplette Montage der Gesamtlösung. Das Ergebnis ist eine automatisierte Lösung, die den horizontalen Transport von Containern zukunftssicher macht.“

terbergspecialvehicles.com