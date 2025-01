VW ID.7 Pro S schafft 941 Kilometer ohne Laden

So lag etwa die Durchschnittsgeschwindigkeit während des Tests bei 29 km/h, der Durchschnittsverbrauch betrug dafür aber auch nur 9,2 kWh/100 km. „Ziel des in Nardò durchgeführten Versuchs war es, die maximale Effizienz des 2024 eingeführten ID.7 Pro S auszuloten“, schreibt VW auch direkt.

Dennoch sind die Zahlen beeindruckend: Zum einen wurde der ohnehin als unrealistisch hoch angesehene WLTP-Wert von 709 Kilometern um 232 Kilometer oder fast ein Drittel übertroffen. Und 9,2 Kilowattstunden entsprechen ungefähr einem Liter Diesel – in einem technisch serienmäßigen Fahrzeug von fast fünf Metern Länge. Und da der ID.7 Pro S mit einer 86 kWh großen Batterie (netto) ausgestattet ist, waren mit der MEB-Limousine so 941 Kilometer möglich.

Die Durchschnittsgeschwindigkeit von 29 km/h mag zwar sehr niedrig erscheinen, wurde aber bewusst gewählt – da sie „typischen Rush-Hour-Geschwindigkeiten in Großstädten“ entspreche. Ob VW allerdings auch im Stop&Go unterwegs war oder die 29 km/h doch eher konstant gefahren ist, geht aus der Mitteilung nicht hervor. Es wäre aber wohl noch etwas Luft für Verbesserungen gewesen: Der Test auf dem sogenannten Low Speed Ring in Nardò (also nicht der bekannten High-Speed-Strecke) fand im Dezember bei Außentemperaturen zwischen fünf und 15 Grad statt. Mit dem 29er Schnitt dauerte die Fahrt über 941 Kilometer mehr als 33 Stunden.

„Wir verzeichnen in Europa bei den Bestelleingängen einen positiven Trend und verkaufen derzeit sogar mehr ID.7 Modelle als Passat“, sagt VW-Vertriebsvorstand Martin Sander. „Dies zeigt, dass der ID.7 eine sinnvolle vollelektrische Ergänzung im Produktportfolio der Marke ist und neben dem Erfolgsmodell Passat auch für Langstreckenfahrer und als Dienstwagen genauso tauglich ist.“

volkswagen-newsroom.com