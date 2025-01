Amprius stellt neue Hochleistungs-Zelle mit Siliziumanode vor

Amprius ist auf die Entwicklung von Lithium-Ionen-Batterien mit Siliziumanoden spezialisiert. Als Neuheit bewirbt das Unternehmen nun eine weitere Zelle aus dem Entwicklungsportfolio, „die sowohl Ausdauer als auch schnelle Energiebereitstellung“ garantiert. Die Energiedichte der Zelle beläuft sich den Kaliforniern zufolge auf 370 Wh/kg und die Leistungsdichte auf über 3.000 W/kg – bei Entladeraten von bis zu 10C (ohne Kühlung) bzw. 15C mit aktiver Kühlung. Als Anwendungsbereiche sieht das Unternehmen u.a. Drohnen, eVTOLs, leichte E-Fahrzeuge und Hochleistungs-Elektrofahrzeuge.

Noch vor Jahresende 2024 hat Amprius nach eigenen Angaben Vorserienmuster mit 10Ah an sechs Kunden ausgeliefert, um Tests unter realen Bedingungen zu ermöglichen. Mit einer weiteren Zelle – der SiMaxx – ist Amprius schon etwas weiter: A-Muster dieser Zellen liegen zurzeit dem United States Advanced Battery Consortium (USABC) vor. USABC ist eine Tochtergesellschaft des United States Council for Automotive Research (USCAR), einem gemeinsamen Technologieunternehmen von Ford, General Motors und Stellantis. USABC hatte vor drei Jahren drei Millionen Dollar in Amprius investiert – entsprechend eng ist die Zusammenarbeit beider Partner. Amprius‘ eigene interne Tests der A-Muster weisen auf eine spezifische Energie von 360 Wh/kg und eine Leistungsdichte von 1.200 W/kg hin.

Dr. Ionel Stefan, CTO von Amprius Technologies, bezeichnet die nun nochmals performanteren SiCore-Zelle als bedeutenden technischen Durchbruch für die Industrie, „da sie ein Leistungs-Energie-Verhältnis erreicht, das unserer Meinung nach bei einer derart hohen Energiedichte noch nicht erreicht wurde“.Durch die Optimierung der Siliziumanoden-Zusammensetzung ohne Beeinträchtigung der anderen Leistungskennzahlen der Zelle habe sein Team den Kompromiss zwischen Leistung und Energie neu definiert. „Bei dieser Zelle geht es nicht nur um Leistung, sondern auch darum, neue Leistungsmöglichkeiten für Anwendungen mit hohem Bedarf zu schaffen.“

Amprius hat seinen Hauptsitz im kaliornischen Fremont und unterhält vor Ort unter anderem ein Forschungs- und Entwicklungslabor und eine erste Produktionsanlage für die Herstellung von Siliziumanoden und -zellen.

businesswire.com