Amprius Technologies liefert A-Muster seiner Batteriezellen an USABC

Amprius arbeitet seit langem mit seiner Siliziumanoden-Plattform an Lithium-Ionen-Batterien der nächsten Generation. Nun freut sich das Unternehmen aus dem kalifornischen Fremont darüber, A-Muster seiner „SiMaxx“ genannten Elektroauto-Batteriezellen an das United States Advanced Battery Consortium (USABC) geliefert zu haben. USABC ist eine Tochtergesellschaft des United States Council for Automotive Research (USCAR), einem gemeinsamen Technologieunternehmen von Ford, General Motors und Stellantis. USABC hatte vor zwei Jahren drei Millionen Dollar in Amprius investiert – entsprechend eng ist die Zusammenarbeit beider Partner.

Die „SiMaxx“-Zellen sollen dank der Silizium-Anoden eine höhere Energiedichte bieten und somit bei gleich großen Batterien eine höhere Reichweite ermöglichen. Außerdem können Silizium-haltige Batterien schneller geladen werden – zusammen mit der Reichweitenangst werden also zwei wichtige Punkte aus Verbrauchersicht angegangen.

Amprius‘ eigene interne Tests der A-Muster haben eine außergewöhnliche Leistung gezeigt, die zu Beginn der Lebensdauer eine spezifische Energie von 360 Wh/kg erreicht und gleichzeitig eine Leistungsdichte von 1.200 W/kg liefert. Diese Werte könnten zu einer erheblichen Steigerung der Reichweite im Vergleich zu den meisten heute erhältlichen kommerziellen EV-Batterien führen, so das Unternehme.

Darüber hinaus können die Muster-Zellen in nur 15 Minuten auf 90 Prozent ihrer Nennenergie aufgeladen werden und übertreffen damit das USABC-Ziel von 80 Prozent innerhalb dieses Zeitrahmens. Auf der Grundlage der ersten Ergebnisse ist Amprius davon überzeugt, dass das Unternehmen seinem Ziel von 1.000 Zyklen ein gutes Stück näher gekommen ist.

„Wir freuen uns auf die USABC-Validierung der Leistung der A-Musterzelle, um die einzigartigen Vorteile der Amprius-Zellen in Elektrofahrzeugen zu demonstrieren“, sagte Kang Sun, CEO von Amprius Technologies. „Dies ist ein weiterer wichtiger Meilenstein in der Entwicklung der Batterietechnologie bei Amprius. Wir glauben, dass unsere Batterien gut positioniert sind, um alle Elektromobilitätsmärkte zu unterstützen. Mit ihrer überragenden Energie- und Leistungsleistung, der schnellen Aufladung, dem weiten Betriebstemperaturbereich und den Sicherheitsmerkmalen wird Amprius den EV-Sektor und andere Segmente der Elektromobilität weiter umgestalten, während wir auf eine Großserienfertigung hinarbeiten.“

Wie berichtet, plant Amprius ein Werk im US-Bundesstaat Colorado, um Zellen für den Elektromobilitätsmarkt zu produzieren. Dieses soll 2025 mit einer Jahreskapazität von 500 MWh in Betrieb gehen und später auf bis zu 5 GWh erweitert werden.

