Daimler Truck bringt eActros 600 in eigene Lkw-Mietflotte

Den genauen Elektro-Anteil unter den 6.000 CharterWay-Lkw gibt Daimler Truck in der Mitteilung zwar nicht an, es sind aber alle derzeitigen Modelle vertreten. Die Kunden können also den eActros (bisher die Versionen 300/400), den eEconic und den Fuso eCanter sowie deren Verbrenner-Modelle mieten. Dazu kommen noch die Lkw-Baureihen Arocs und Atego, die es werksseitig von Daimler Truck bisher nicht mit einem Elektroantrieb gibt.

Der eActros 600 ist das Flaggschiff von Mercedes-Benz Trucks und wird seit dem vergangenen November in Serie gebaut. Die ersten Kunden haben ihre Exemplare im Dezember erhalten. Erst Anfang dieser Woche hat der Hersteller mit dem Online-Riesen Amazon einen Großauftrag über 200 Exemplare des eActros 600 unterzeichnet – die bisher größte E-Lkw-Bestellung für Mercedes-Benz Trucks.

Kurz zum 600er selbst: Seine Weltpremiere feierte das Fahrzeug im Oktober 2023. Den Namen hat es seiner Batteriekapazität von über 600 Kilowattstunden zu verdanken. Ferner beherbergt der XXL-Stromer eine neue E-Antriebsachse aus eigener Entwicklung mit 400 kW Dauer- und bis zu 600 kW Spitzenleistung und eine sogenannte Frontbox, die im ehemaligen Motorraum Steuergeräte, Hochvolt-Komponenten und den elektrischen Luftpresser bündelt. Die Reichweite des elektrischen Hoffnungsträgers: 500 Kilometer. Geladen werden kann der eActros 600 per CCS mit bis zu 400 kW, auch Megawattladen soll der E-Lkw später beherrschen, sobald die MCS-Norm fertig ausgearbeitet ist.

Das heißt: CharterWay-Kunden können mit dem eActros 600 künftig Strecken mit Elektro-Lkw fahren, die mit den bisherigen Modellen nicht oder nur mit Mehraufwand in Form von Ladepausen möglich gewesen wären. Da der Markt für Mietlösungen in Europa laut Daimler Truck „weiterhin stark wächst“, war es für CharterWay naheliegend, das neue Modell ebenfalls in die Flotte aufzunehmen. Ein Teil der Kunden sucht zunehmend integrierte und flexible Transportlösungen und ist dann mit einer Miete flexibler als mit einem Kauf.

Außerdem gibt das Unternehmen bekannt, dass zum Jahreswechsel CharterWay intern zu Daimler Truck Financial Services (DTFS) gehört und dort das Serviceportfolio abrundet. Bisher war die Geschäftseinheit organisatorisch der Daimler Truck AG selbst zugeordnet. Der interne Wechsel soll für die Kunden reibungslos gehen, da die Mietverträge und Dienstleistungen von CharterWay bestehen bleiben und Services wie Versicherungen und Wartungsverträge „nahtlos weitergeführt“ werden.

„Die Integration des Mietgeschäfts von CharterWay ist Teil der Strategie von Daimler Truck Financial Services, sich vom reinen Finanzdienstleister zu einem Komplettanbieter für die Nutzfahrzeugindustrie zu entwickeln“, betont Stephan Unger, CEO von Daimler Truck Financial Services. „Damit bieten wir eine umfassende Truck-as-a-Service Lösung an, die nicht nur das Fahrzeug, sondern auch Versicherung, Steuer, Wartung, Reparaturen und weitere digitale Dienste umfasst. Dies vereinfacht das Flottenmanagement für unsere Kunden und ermöglicht eine bessere Kontrolle der Gesamtkosten.“

Operativ soll CharterWay noch enger mit der Daimler Truck Financial Services Deutschland GmbH zusammenarbeiten, die ebenso wie CharterWay in Berlin sitzt. „Mit CharterWay und Daimler Truck Financial Services wächst zusammen, was zusammengehört. Künftig bekommen unsere Kunden in Deutschland alles aus einer Hand – von der Tagesmiete über Leasing bis zum Mietkauf“, sagt Florian Peterl, Geschäftsführer Daimler Truck Financial Services Deutschland GmbH. artin Kehnen, Geschäftsführer der CharterWay GmbH, ergänzt: „Unser Ziel ist es, ganzheitliche und flexible Transportlösungen anzubieten, die nicht nur finanzielle, sondern auch operative Flexibilität garantieren, mit planbaren Kosten und vermindertem Risiko. Zusätzlich können unsere Kunden mit dem neuen eActros 600 Elektromobilität ganz einfach und ohne Risiko in ihren Fuhrpark integrieren.“

daimlertruck.com