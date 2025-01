Harley-Tochter LiveWire startet Verkauf für neues E-Motorrad S2 Alpinista

Bei der S2 Alpinista, handelt es sich um ein dynamisches Bike, das Straßen-, Sport- und Tourereigenschaften in sich vereinen soll, so der Hersteller. Bei der Entwicklung der kraftvollen Maschine hat sich das Unternehmen auf Performance, Funktionalität sowie Optionen zur Individualisierung konzentriert.

Zu den Merkmalen des neuen Modells gehören 17-Zoll-Räder, die sich nicht nur positiv auf die Fahreigenschaften auswirken sollen, sondern zugleich die Sitzhöhe im Vergleich zur S2 Del Mar um 28 mm verringern. Das E-Motorrad soll sich sowohl für den alltäglichen Pendlerverkehr als auch für rasante Fahrten auf kurvenreichen Landstraßen eignen. Vier voreingestellte und zwei benutzerdefinierte Fahrmodi passen Faktoren wie die Leistung und das Ansprechverhalten des Bikes an die Vorstellungen des Fahrers an.

Wie schon der Name ahnen lässt, basiert die S2 Alpinista wie besagte S2 Del Mar sowie auch die S2 Mulholland auf der S2-Plattform von LiveWire. Diese Plattform will LiveWire übrigens bald auch gemeinsam mit seinem Investor Kymco für einen elektrisch angetriebenen Maxi-Scooter nutzen.

Die LiveWire S2 Alpinista verfügt in Sachen Performance über die gleichen Hightech-Eigenschaften wie die S2 Del Mar. Mit einem Gewicht von 197 kg beschleunigt sie in etwa drei Sekunden von 0 auf 100 km/h. Sie leistet 63 kW und entwickelt ein unmittelbar anliegendes Drehmoment von 263 Nm. Ausgestattet ist die Maschine mit einem 10,5-kWh-Akkupack, das eine Reichweite von bis zu 193 km in der Stadt und 114 km auf US-Highways bietet. Die AC-Ladezeit an Wallboxen und Ladesäulen beträgt 78 Minuten für eine Ladung von 20 auf 80 Prozent. DC-Schnellladen unterstützt die S2-Plattform von LiveWire hingegen nicht.

Quelle: Pressemitteilung per E-Mail, livewire.com (Produktseite)