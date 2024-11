Harley-Tochter LiveWire und Kymco entwickeln elektrischen Maxi-Scooter

LiveWire will seinen ersten E-Maxi-Scooter im ersten Halbjahr 2026 herausbringen. Das Fahrzeug soll neuen Kunden, „die das Abenteuer sowohl in der City als auch jenseits der Stadtgrenzen suchen, eine gelungene Synthese aus einem pendlerfreundlichen Fahrzeug und der beeindruckenden Power des elektrischen Antriebs bieten“, so das Unternehmen in einer Pressemitteilung.

Basieren soll der elektrische Maxi-Scooter auf dem LiveWire S2 Antriebsstrang. Karim Donnez, CEO von LiveWire, erläutert: „Wir waren uns stets sicher, dass unsere S2 Arrow Plattform die ideale Basis für die Konzeption eines erstklassigen Maxi-Scooters bildet. Durch seine große Kompetenz in diesem Segment unterstützt uns Kymco nun dabei, diese Überzeugung zu einem echten Fahrzeug werden zu lassen. Wir freuen uns darauf, die Reise mit einem in diesem Segment weltweit renommierten Marktführer anzutreten.“

Kymco hatte sich bereits 2022 mit einem strategischen Investment von 100 Millionen US-Dollar an LiveWire beteiligt. Kymco bringt bereits einige Erfahrung im Bereich Elektromobilität mit und hatte 2018 seine ersten Elektroroller vorgestellt, die über einen tauschbaren Akku verfügen. Für sein Elektro-Straßenmotorrad RevoNex verwendet Kymco im Rahmen der Kooperation die S2-Plattform von LiveWire.

Allen Ko, Chairman der Kymco-Gruppe, kommentiert: „LiveWire gehört zu den führenden Unternehmen im Bereich der urbanen Mobilität. Bei der Entwicklung eines elektrischen Maxi-Scooters auf S2-Basis freuen wir uns auf die Zusammenarbeit.“

Der von LiveWire und Kymco neu entwickelte elektrisch angetriebene Premium-Maxi-Scooter soll nicht nur die Power und Reichweite des LiveWire S2 Antriebsstrangs ins Rollersegment überführen, sondern stellt auch eine neue Designsprache des amerikanischen Unternehmens in Aussicht.

businesswire.com