Tesla plant Optimierungs-Arbeiten an der Giga Shanghai

Das erfuhr die Nachrichtenagentur Bloomberg von Insidern. Der Teil der betroffenen Model-Y-Linien werde vom 22. Januar bis zum 14. Februar geschlossen sein. Laut den Informanten soll es die lange Produktionspause Tesla ermöglichen, „die Bänder effektiver für die hochgefahrene Produktion des neuen Modells vorzubereiten“.

Sprich: Die ersten Exemplare des Model Y Juniper, die in Shanghai gebaut wurden, sind zwar auf umgerüsteten, aber noch nicht optimierten Anlagen vom Band gelaufen. Tesla hat bei dem Facelift nicht nur einige Karosserieteile für die Optik, sondern auch bei mehreren Komponenten die Produktionsweise verändert. In Ländern, in denen das Model Y Juniper bereits bestellt werden kann, heißt es zum Beispiel auf den Webseiten: „Neu gestaltete Karosserieteile reduzieren die Anzahl der Teile von 70 auf 1 für weniger Spaltmaße.“ Das zieht natürlich Anpassungen am Produktionsprozess und den Montagelinien nach sich.

Offiziell bestätigt sind diese Informationen zur Produktionspause von Tesla nicht. Bloomberg macht auch keine näheren Angaben zu seinen Informanten – da diese „nicht befugt seien, öffentlich darüber zu sprechen“.

Ein weiterer Bereich des Werks in Shanghai, in dem das Model 3 produziert wird, werde vom 26. Januar bis zum 3. Februar geschlossen sein. Damit wäre – in kleinerem Umfang – auch Europa betroffen. Während das Model Y für Europa in Grünheide gebaut wird, wo wie berichtet ebenfalls schon die ersten Exemplare der Juniper-Version vom Band laufen, werden die hierzulande verkauften Model 3 aus der Giga Shanghai bezogen. Aufgrund der mehrwöchigen Transporte per Schiff dürfte eine Produktionspause von etwa einer Woche in Europa aber kaum zu spüren sein.

Der Schritt, die Produktion während des chinesischen Neujahrsfests für Modernisierungs-Arbeiten zu pausieren, ist nicht ungewöhnlich. Das Neujahrsfest ist einer der wichtigsten Feiertage in China und ist als beliebte Urlaubszeit in etwa vergleichbar mit Weihnachten in westlichen Kulturen. Das Neujahrsfest sorgt auch für ein extrem hohes Reiseaufkommen in dem Land, was auch an anderer Stelle zu spüren ist: Der Auto-Absatz geht rund um den Feiertag stark zurück, weshalb der Januar und Februar in der Regel die schwächsten Monate des Jahres in China sind.

bloomberg.com