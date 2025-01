Tesla Model Y: Grünheide kurz vor Start der Juniper-Produktion

Über den Produktionsbeginn am Dienstag, den 14. Januar, hat das Management seine Mitarbeiter „Handelsblatt“-Informationen zufolge am Montag informiert. Bereits vor Wochen seien Test-Karosserien in der Giga Berlin gefertigt worden. Am Dienstag soll dann offenbar die komplette Produktion umgestellt werden.

Aber: „Weitere Details, wie sich die Produktion durch das neue Modell ändert, teilte Tesla seinen Mitarbeitern am Montag nicht mit“, schreibt das „Handelsblatt“. Über Weihnachten wurden in Grünheide während der zweiwöchigen Betriebsferien zwar keine neuen Autos gebaut, in dieser Zeit soll aber die Produktion für das Juniper-Modell umgerüstet worden sein – und das Personal hat an Schulungen teilgenommen. Werksleiter André Thierig hatte im Dezember eine Mitarbeiterversammlung für die zweite Januar-Woche angekündigt: „Und da haben wir dann auch ein paar Sachen bekannt zu geben, wie wir in das neue Jahr starten werden.“

Tesla hatte am 10. Januar die intern Juniper genannte Version seines Bestsellers Model Y vorgestellt – und zwar ohne Event oder Ankündigung auf seiner chinesischen Website. Auch auf den Tesla-Seiten in anderen asiatischen Ländern, die von der Giga Shanghai in China beliefert werden, wurde der Online-Konfigurator auf das Facelift-Modell umgestellt. Wann das in den europäischen Märkten der Fall sein wird, die von der Fabrik in Brandenburg mit dem Model Y versorgt werden, ist noch nicht bekannt. Es ist aber wahrscheinlich, dass die Webseiten und Bestellsysteme bereits in Kürze umgestellt werden – die Auslieferungen dürften dann in einigen Monaten starten.

Das Model Y Juniper hebt sich von dem seit rund 4,5 Jahren angebotenen Modell vor allem durch seine neue Optik ab. An der Front ist das „Entengesicht“ entfallen, stattdessen gibt es extrem schmale Scheinwerfer und eine durchgängige LED-Lichtleiste im Stile des Cybertrucks oder Cybercab. Auch das Heck-Design wurde mit einer roten Lichtleiste komplett überarbeitet. In der Seitenansicht wird – bis auf die neuen Felgen-Designs – aber immer noch die typische Model-Y-Dachlinie sichtbar.

Bei der Technik fallen die Änderungen bei weitem nicht so groß aus wie beim Design. Aus dem Zulassungsantrag in China geht hervor, dass die LFP-Batterie nur 2,5 kWh größer ist, der NMC-Akku hat um 1,4 kWh zugelegt. Die Leistung des Heckmotors bei den Single-Motor-Varianten ist sogar gleich geblieben. Die Reichweiten fallen etwas höher aus, da neben der minimal größeren Batterie auch die Aerodynamik verbessert wurde. Aus Australien sind die WLTP-Werte des Facelifts bekannt: Der Allradler mit der großen Batterie kommt im Norm-Test jetzt 551 statt 533 Kilometer weit, mit der kleinen Batterie sind es 466 statt 455 Kilometern.

Ob sich die Preise ändern, wird erst mit der Umstellung der Bestellsysteme klar sein. Derzeit liegt der Listenpreis in Deutschland für die LFP-Variante mit Heckantrieb bei 44.990 Euro. Mit dem großen NMC-Akku kostet das „alte“ Model Y 48.990 Euro, einen Allradantrieb gibt es ab 54.990 Euro.

Von dem überarbeiteten Model Y erhofft sich Tesla eine Belebung der Wachstumsdynamik. 2024 ist wie berichtet der Tesla-Absatz weltweit zum ersten Mal überhaupt leicht gesunken, auch in Deutschland hat Tesla im Vorjahr weniger Autos verkauft als noch 2023. In Deutschland musste Tesla ein Minus von fast 40 Prozent auf 37.574 Neuzulassungen verkraften – VW und BMW sind bei Elektroautos an Tesla vorbeigezogen.

Model Y RWD Model Y Long Range AWD Antrieb RWD AWD Leistung 220 kW 331 kW Beschleunigung 5,9 s 4,3 s Höchstgeschwindigkeit 201 km/h 201 km/h WLTP–Reichweite 466 km 551 km Batteriekapazität 62,5 kWh 78,4 kWh Ladeleistung DC 175 kW 250 kW Ladezeit DC 10-80% – –

handelsblatt.com