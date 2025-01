Tesla-Auslieferungen gingen 2024 leicht zurück

Konkret hat Tesla im gesamten Jahr 1.789.226 Fahrzeuge ausgeliefert. Am Ende des Jahres 2023 standen hingegen noch 1.808.581 ausgelieferte Teslas in der Bilanz, also fast 19.000 Einheiten mehr. Sprich: Tesla hat 2024 rund 1,1 Prozent weniger Autos ausgeliefert als noch 2023. Auch die Produktion war rückläufig: Konnte Tesla 2023 noch 1.845.985 hergestellte Fahrzeuge aufweisen, sind es in der Mitteilung für 2024 nur noch 1.773.443 Einheiten, also eine Differenz von rund 72.500 Fahrzeugen oder 3,9 Prozent.

Zu dem Rückgang auf Jahressicht äußert sich Tesla in der bekannt knappen Mitteilung zu den Produktions- und Auslieferungszahlen nicht. „Wir danken allen unseren Kunden, Mitarbeitern, Lieferanten, Aktionären und Unterstützern, die uns geholfen haben, diese Ergebnisse zu erzielen“, heißt es dort.

Tesla verweist aber auf die Ergebnisse zum vierten Quartal, denn in den letzten drei Monaten des Jahres 2024 wurden 495.570 Teslas ausgeliefert. Das ist ein neuer Quartalsrekord, bisher lag die Bestmarke bei 484.507 ausgelieferten Fahrzeugen – aufgestellt im Q4 2023. Bei der Produktion ist das Ergebnis aber auch hier rückläufig: Im Q4 2024 wurden 459.445 Teslas gebaut, der Rekord (ebenfalls aus dem Q4 2023) liegt hier bei 494.989 Fahrzeugen.

Das vierte Quartal mit dem Auslieferungs-Rekord war also kein schlechtes. Allerdings hatte sich bereits früh im Jahr 2024 abgezeichnet, dass es für Tesla schwierig werden würde, auf Jahressicht neue Rekorde aufzustellen. Im Q1 hatten ein Konflikt am Roten Meer, der zu Schiffsumleitungen und somit fehlenden Teilen in den Fabriken führte, sowie der Brandanschlag auf die Gigafactory Berlin die Produktion stark beeinflusst.

Bei den Modellen zeigt sich das übliche Bild: Die überwiegende Mehrheit entfällt auf das Duo Model 3 und Model Y. Im vierten Quartal waren es 471.930 Auslieferungen, gegenüber 23.640 bei den „sonstigen“ Modellen (also Model S, X, Cybertruck und Semi). Im Gesamtjahr wurden 1.704.093 Model 3 und Model Y ausgeliefert, dazu kamen 85.133 „sonstige“ Teslas.

Trotz des Rückgangs ist Tesla international weiterhin der größte Hersteller von Elektroautos – wenn auch nur knapp. Mit den 1,79 Millionen Einheiten kann Tesla BYD gerade noch hinter sich halten, der chinesische Hersteller hat 2024 1.764.992 Batterie-elektrische Autos ausgeliefert. Im vierten Quartal lag BYD mit 595.413 BEV bereits vor Tesla. Und rechnet man die Plug-in-Hybride hinzu, ist BYD mit 4,25 Millionen Pkw in 2024 weit enteilt.

Übrigens hat Tesla die Quartals-Mitteilung zu Produktion und Auslieferungen jetzt um die Speicher-Installationen („Deployments“) erweitert. Im vierten Quartal wurden 11,0 GWh an stationären Energiespeichern von Tesla aufgebaut, was das bisher beste Quartalsergebnis ist. Im Gesamtjahr 2024 waren es 31,4 GWh – alleine das zeigt, dass das Schlussquartal im Speichergeschäft für Tesla herausragend war.

