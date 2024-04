Tesla-Produktion geht im ersten Quartal zurück

Konkret hat Tesla im Q1 433.371 Fahrzeuge produziert und 386.810 davon an Kunden übergeben. Die Produktion lag damit in etwa auf dem Niveau des Q3 2023 und ist immer noch das viertbeste Quartal der Firmengeschichte. Bei Tesla zählen aber in der Regel eher Rekorde und nicht die viertbesten Ergebnisse. Überraschend niedrig sind die Auslieferungen: Ein Quartalsergebnis von unter 400.000 Einheiten gab es zuletzt im Q3 2022.

Während sich Tesla zuletzt in den betont kurzen Mitteilungen zu den Produktions- und Auslieferzahlen kaum zu den aktuellen Entwicklungen geäußert hat, ist das dieses Mal anders – um die rückläufigen Zahlen zu erklären. „Der Mengenrückgang war teilweise auf die frühe Phase des Produktionsanlaufs des aktualisierten Model 3 in unserem Werk in Fremont sowie auf Werksschließungen aufgrund von Schiffsumleitungen aufgrund des Konflikts am Roten Meer und eines Brandanschlags auf die Gigafactory Berlin zurückzuführen“, schreibt Tesla.

Bei den Baureihen zeigt sich das übliche Bild: Das Model 3 – hier unser Fahrbericht zum Highland-Modell – und das Model Y sind die Volumenmodelle schlechthin. Die beiden Mittelklasse-Modelle kamen im Auftaktquartal auf 412.376 gebaute und 369.783 ausgelieferte Einheiten. Mit Blick auf die nationalen Zulassungszahlen dürfte es sich dabei mehrheitlich um das Model Y handeln – Tesla selbst schlüsselt zwischen den beiden Baureihen nicht genauer auf. Bei den weiteren Baureihen wird gar nicht getrennt definiert: Das Model S, Model X und der Cybertruck werden schlicht unter „andere Modelle“ zusammengefasst – mit 20.995 produzierten und 17.027 ausgelieferten Fahrzeugen.

In diesen 433.371 produzierten E-Autos im Q1 2024 war auch ein besonderes Exemplar enthalten: Wie Tesla Ende März über X verbreitete, hat der Hersteller das sechsmillionste Fahrzeug produziert. Dabei handelt es sich um ein graues Model Y aus US-Produktion.

Im Gesamtjahr 2023 hatte Tesla bekanntlich 1.845.985 Elektroautos hergestellt und 1.808.581 davon an Kunden ausgeliefert. Davon entfielen 494.989 gebaute und 484.507 ausgelieferte Fahrzeuge auf das vierte Quartal, was seinerzeit Rekordwerte waren. Im Q1 2023 waren es noch 440.808 produzierte und 422.875 ausgelieferte E-Autos.

Tesla wird die Geschäftszahlen zum ersten Quartal 2024 am 23. April vorstellen, im Anschluss wird es wie üblich einen Live-Webcast mit Fragen und Antworten des Top-Managements geben. Womöglich gibt es dann auch eine Äußerung dazu, wie viele Auslieferungen Tesla für 2024 anpeilt. Da Tesla auch im Geschäftsbericht 2023 keine Auslieferungsziele für 2024 genannt hat, gibt es weiterhin keine Zielmarke für das laufende Jahr. Das Ziel für 2023, das auch knapp erreicht wurde, lag bei 1,8 Millionen Einheiten.

