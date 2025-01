Neue Kampagne: NRW rührt Werbetrommel für Elektro-Lkw

Nordrhein-Westfalen will Unternehmern im Bundesland den Batterie-elektrischen Antrieb im Schwerlastverkehr schmackhaft machen. Dazu wollen die Verantwortlichen die praktischen Fragen von Logistikern aufgreifen, die da etwa lauten: Welche Fahrzeuge eignen sich? Wie lassen sich höhere Anschaffungskosten amortisieren? Welche Ladeinfrastruktur wird benötigt? Die Kampagne “E-Trucks.NRW” soll Antworten liefern. Neben einer neuen zentralen Internetseite, die sämtliche Informationen bündelt, soll vor allem ein Workshop- und Seminarangebot den Einstieg in den elektrischen Gütertransport erleichtern.



Mit einem im Herbst 2024 gestarteten Förderaufruf ist es laut der Landesregierung in Nordrhein-Westfalen bereits gelungen, die Anschaffung von 227 neuen Batterie-elektrischen Lkw zu unterstützen. „Diese werden in Nordrhein-Westfalen überwiegend noch in diesem Jahr in den Einsatz gehen“, heißt es in einer begleitenden Mitteilung. Damit werde sich die Anzahl der schweren E-Lkw über 12 Tonnen in Nordrhein-Westfalen mehr als verdreifachen. Weitere Impulse zum Flottenumstieg soll nun die Kampagne “E-Trucks.NRW” setzen – diese wird über die Landesgesellschaft NRW.Energy4Climate koordiniert.

Wirtschafts- und Klimaschutzministerin Mona Neubaur kommentiert: „Nordrhein-Westfalen ist Logistikland Nummer 1 in Deutschland – und das wollen wir auch in einer klimaneutralen Zukunft bleiben.“ Elektrische Antriebe seien ein Schlüssel dazu. Schon heute zeigten Unternehmen, dass der Einsatz von E-Lkw nicht nur machbar, sondern auch wirtschaftlich sinnvoll ist. „Und genau hier setzen wir mit unserer Kampagne an und unterstützen die Branche auf dem Weg in die klimaneutrale Zukunft, um die Grundlage für einen langfristigen wirtschaftlichen Erfolg zu schaffen“, so Neubaur. „Wir wollen Unternehmen motivieren, beraten und mit konkreten Lösungsansätzen den Einstieg in den Umstieg erleichtern. Die Zukunft des Güterverkehrs ist elektrisch – jetzt ist Zeit zu handeln.“ Symbolisch empfing Mona Neubaur zum Start der Kampagne am Montag übrigens fünf neue elektrische Lkw des Unternehmens Transgourmet Deutschland in Düsseldorf.

Christian Mildenberger, Geschäftsführer NRW.Energy4Climate, ergänzt: „Für eine erfolgreiche Antriebswende und das Erreichen der Klimaschutzziele ist die Transformation des Schwerlastverkehrs ein technisch anspruchsvoller, aber zugleich zentraler und sehr lohnender Hebel. Mit der Kampagne ,E-Trucks.NRW‘ bietet das Land Nordrhein-Westfalen eine gute Starthilfe und Unterstützung, die die Unternehmen brauchen, um sich jetzt zukunftsfähig aufzustellen und in E-Mobilität zu investieren.“

Mit 24.000 Unternehmen, 364.000 Beschäftigten und einem Jahresumsatz von 68 Milliarden Euro gehören Transport und Logistik der Landesregierung zufolge zu den zentralen Branchen in Nordrhein-Westfalen. Es seien zwar nur etwa 1,3 Prozent der Fahrzeuge in Nordrhein-Westfalen dem schweren Straßengüterverkehr zuzuordnen, diese machten aber rund 21,3 Prozent der Emissionen im Verkehrssektor aus.



land.nrw