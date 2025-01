Zaptec bringt eichrechtskonforme Wallbox für öffentliches Laden auf den Markt

Zaptec hatte die Wallbox bereits im April 2023 vorgestellt, allerdings noch nicht als eichrechtskonforme Version. Zum damaligen Zeitpunkt hieß es, dass das Modell sowohl für das private als auch gewerbliche Laden im halböffentlichen Bereich entwickelt wurde. Die nun auf den Markt gebrachte eichrechtskonforme Variante soll sich auch für den Einsatz überall dort eignen, „wo Betreiber Ladestrom an unbekannte Dritte verkaufen, wie in öffentlichen Parkhäusern, in Hotels, an Besucher- und Gemeinschaftsparkplätzen“.

Die Zaptec Pro ermöglicht das Laden mit bis zu 22 kW. Sie verfügt über einen eingebauten FI Typ B und kann per Internetanbindung mit Software-Updates versorgt werden. Das kann entweder per Kabel, WLAN oder über die eingebaute eSIM erfolgen. Um nur ein paar der technischen Details zu nennen.

Was die Messdaten der Ladevorgänge angeht, so werden diese lokal auf dem Display der Wallbox angezeigt. Zudem werden sie für eine spätere Visualisierung über Zaptec-Dienste (App, Portal, OCPP) bereitgestellt. „Durch die Anbindung an die S.A.F.E. Software können Ladevorgänge gemäß dem deutschen Mess- und Eichrecht auf ihre Genauigkeit überprüft und eine korrekte Abrechnung gewährleistet werden“, so Zaptec.

„Die eichrechtskonforme Zaptec Pro mit unserer selbst entwickelten Messkapsel vereinfacht den gesamten Lade- und Abrechnungsprozess – die perfekte Lösung für den semi-öffentlichen und öffentlichen Bereich. Ein Krypto-Chip sorgt dabei für unübertroffene Sicherheit. Das ist für uns ein Fortschritt, der wirklich zählt“, äußert sich Daniel Gwercher, Geschäftsführer von Zaptec Deutschland.

Das Unternehmen hebt zudem die einfache Erweiterung bestehender Ladepunkte um weitere Wallboxen hevor. So sollen nach dem initialen Aufbau der Ladeinfrastruktur Betreiber weitere Ladepunkte ohne zusätzliche elektronische Arbeiten und ohne hohe Kosten ergänzen können. Dafür würden vormontierte Anschlussrückplatten sorgen, die zusammen mit der Verkabelung installiert werden. Neue Ladepunkte lassen sich auf die Rückplatten aufschrauben, sobald der Ladebedarf steigt.

Ferner beherrscht sie auch das dynamische Lastmanagement: „Die patentierte Zaptec Ladetechnologie stellt sicher, dass der verfügbare Strom intelligent auf alle angeschlossenen Ladepunkte verteilt wird und auch große Immobilien und Parkflächen eine ausreichende Ladeinfrastruktur bieten“, so Zaptec in einer Mitteilung.

Die Ladelösung wird in Deutschland und Österreich ab sofort standardmäßig eichrechtskonform ausgeliefert – ohne Aufpreis, wie Zaptec mitteilt. Einen Preis nennt das Unternehmen jedoch nicht. Produziert wird die Wallbox für den semi-öffentlichen und öffentlichen Bereich übrigens in Bayern.

