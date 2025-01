Behördlich abgesegnet: DKV Mobility nun Mehrheitseigner von Smartlab

DKV Mobility hatte die Mehrheitsübernahme im November 2024 angekündigt und durch eine vertragliche Vereinbarung mit den Gesellschaftern von Smartlab auch fixiert. Nun haben auch die Genehmigungsbehörden grünes Licht gegeben, sodass die Transaktion diesen Monat vollzogen wurde. Zusätzlich haben die Beteiligten auch eine strategische Partnerschaft geschlossen – mit dem Ziel, das Angebot von Smartlab weiter auszubauen. Neben DKV Mobility gehört Smartlab zu einem kleineren Teil auch den Mitgesellschaftern Thüga Aktiengesellschaft, Energie Schwaben Gmbh und BEB GmbH.

Laut Sven Mehringer, Managing Director Energy & Vehicle Services bei DKV Mobility, können nun alle gemeinsam die Weiterentwicklung und das Wachstum von Smartlab vorantreiben. „Als Partner werden wir uns strategisch ergänzen, voneinander lernen und uns so optimal für einen langfristigen und nachhaltigen Erfolg aufstellen.“

Dr. Mark Steffen Walcher, Geschäftsführer von Smartlab, ergänzt: „Wir freuen uns über den offiziellen Start unserer Partnerschaft mit DKV Mobility. In diesem starken Umfeld sehen wir großes Potenzial, um gemeinsam die Elektromobilität weiter voranzubringen und unsere Stärken gezielt auszubauen.“

Welche Summe der Mobilitätsdienstleister aus Ratingen in der Nähe von Düsseldorf für die Beteiligung gezahlt hat und welche Anteile DKV Mobility genau hält, ist weiterhin unbekannt. Dafür haben die Verantwortlichen bereits im November die unternehmerischen Ziele umrissen. Im Fokus des angestrebten Wachstums bei Smartlab sollen „insbesondere der Ausbau der auf Smartlabs SaaS-Plattform betriebenen Ladepunkte, die Stärkung von e-clearing.net als führendes Roaming-Gateway sowie die Weiterentwicklung von Smartlab als e-Mobility Service Provider (eMSP)“ stehen.

Smartlab wird von DKV Mobility als „eines der erfolgreichsten Tech-Startups der letzten Jahre im Bereich der e-Mobilität“ bezeichnet. Das Aachener Unternehmen steht hinter den Plattformen ladenetz.de, ladebusiness und e-clearing.net. Die Ladepunkte, die an die Smartlab-Plattformen angebunden sind – Stand November sind es mehr als 26.800 Ladepunkte – waren bereits zuvor Teil des DKV-Roamingnetzes. Allerdings werden sie jetzt in das Netz der aktiv von DKV Mobility gemanagten Ladepunkte aufgenommen, womit deren Zahl auf 177.000 anwächst. Das europaweite Roamingnetz, welches in Summe auf 827.000 Ladepunkte kommt, ist von der Übernahme nicht betroffen, da hier der Zugang über DKV Mobility bereits möglich war.

Smartlab wurde 2010 gegründet und hat für seine Kooperations-Netzwerke ladenetz.de und ladebusiness Vereinbarungen mit 275 kommunalen Energieversorgern (ladenetz.de) und mehr als 190 Gewerbetreibenden (ladebusiness) geschlossen. Smartlab ermöglicht mit seiner Plattform den reibungslosen Betrieb von Ladeinfrastruktur sowie die Abrechnung mit den Endnutzern. Smartlab betreibt zudem die international ausgerichtete Roaming-Plattform e-clearing.net.



dkv-mobility.com