E-Konzept für die Berge: Genesis stellt den GV60 auf Schneeketten

Laut der Hyundai-Marke wurde das Genesis GV60 MIV Concept speziell für Einsätze in bergigen, unwegsamen Gelände entwickelt. MIV steht daher auch für „Mountain Intervention Vehicle“. Ein Blickfang sind an der Studie allen voran die verbreiterten Carbon-Radhäuser, die Platz für die Schneeketten bieten. Wie es unter dem Blech aussieht, bleibt dagegen verborgen: Technische Daten nennt Genesis nicht, Anhaltspunkte könnte zwar der GV60 liefern, auf dessen Grundaufbau die Studie zurückgreift. Allerdings auch nur bedingt, denn der 2021 erstmals gelaunchte Stromer erhält aktuell ein Facelift – und die neuen Technik-Details sind noch offen. Es gilt aber als sehr wahrscheinlich, dass der GV60 mit dem Facelift den 84,0-kWh-Akku erhält, der inzwischen auch in den Schwestermodellen Hyundai Ioniq 5 und Kia EV6 angeboten wird.

So oder so: Ob Genesis sein GV60 MIV Concept überhaupt zur Marktreife entwickeln will, präzisiert der Hersteller nicht. „Das neue GV60 MIV Concept unterstreicht unsere Vision von Komfort und praktischem Nutzen“, heißt es in einer begleitenden Mitteilung, wobei das Wort „Vision“ nicht unbedingt davon zeugt, dass Genesis das Einsatzfahrzeug kommerzialisieren will. Zumal die Südkoreaner die Vorstellung von Studien in Davos inzwischen zu einer Art Tradition gemacht haben: Nach dem Genesis X Concept im Jahr 2023 und dem Genesis X Snow Speedium Concept im vergangenen Jahr ist das GV60 MIV Concept schon das dritte Konzeptmodell, das Genesis in dem Schweizer Ort enthüllt hat.

