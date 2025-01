Wie die Paketbranche auf elektrische Transporter umschwenkt

Dass Briefe und Pakete elektrisch zugestellt werden können, das wissen wir grundsätzlich seit Jahren. Denn die Deutsche Post ist ein wahrer Pionier der Elektromobilität: Sie war Pilotkunde des an der RWTH Aachen entwickelten Streetscooter und kaufte das Startup vor rund zehn Jahren selbst, um die Entwicklung und Produktion schneller voranzubringen. Doch mittlerweile gehört Streetscooter nicht mehr zur Post und versucht nach einer Insolvenz gerade den Neuanfang. Nichtsdestotrotz befinden sich heute tausende Streetscooter in der Flotte der Deutschen Post DHL. Doch Streetscooter ist längst nicht mehr der einzige Hersteller, dessen elektrische Transporter von dem Unternehmen genutzt werden. Vielmehr sieht man immer häufiger auch E-Modelle anderer Hersteller im gelben Post-Design durch Deutschland fahren, zum Beispiel den E-Transit von Ford oder den eDaily von Iveco. Und es sind beeindruckende Zahlen, wenn man sich die elektrische Transporter-Flotte bei DHL genauer anschaut: In Deutschland sind es aktuell rund 32.400 Stück! Somit fahren fast die Hälfte aller rund 67.600 Transporter der Post elektrisch. Und schon zum Jahresende soll der Wert deutlich über 50 Prozent liegen, denn übers Jahr sollen fast 5.000 weitere E-Transporter eingeflottet werden. Dagegen lesen sich die Zahlen der DHL-Konkurrenten deutlich bescheidener: Bei Hermes sind bislang 1.200 Elektrotransporter im Einsatz, bei DPD nur rund 300. Bei Hermes liegt der Elektro-Anteil damit bei über 11 Prozent, bei DPD sind es nur 3 Prozent. DPD sagt aber, man wolle den Anteil bis Jahresende auf 15 Prozent steigern und bis 2030 auf 85 Prozent. Gerade in den Innenstädten setzt die Paketbranche zudem verstärkt auch elektrisch betriebene Cargobikes ein, die bei dieser Transporter-Statistik nicht berücksichtigt sind. Im Grunde peilen alle drei Anbieter an, die Zustellung irgendwann komplett elektrisch zu realisieren. Der genaue Zeitpunkt ist von verschiedenen Faktoren wie den Kosten und den benötigten Kapazitäten abhängig.