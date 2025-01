DHL: Jeder zweite Transporter fährt in Deutschland elektrisch

Die Nachrichtenagentur DPA hat recherchiert, wie viele Elektrotransporter derzeit von den großen Paketdiensten in Deutschland eingesetzt werden. Mit Abstand die meisten E-Lieferwagen setzt DHL ein: nämlich etwa 32.400 Stück. Bei aktuell rund 67.600 Transportern für die Paketzustellung machen die Stromer also 48 Prozent der Flotte aus. Hermes kommt derzeit in Deutschland nach eigenen Angaben auf 1.200 E-Transporter (E-Anteil: 11,4%), DPD auf 300 (E-Anteil: 3,5%). Hinzukommen bei allen Paketdiensten noch elektrisch betriebene Cargobikes in der City-Logistik.

Und alle drei planen kurzfristig weitere Beschaffungen: DHL will bis zum Jahresende bereits rund 37.000 E-Fahrzeuge in der Flotte haben. DPD gibt an, ebenfalls bis zum Jahresende auf einen E-Anteil von 15 Prozent und bis 2030 auf 85 Prozent kommen zu wollen. Hermes macht nur allgemein publik, mehr E-Transporter einflotten zu wollen.

Der Vorsprung von DHL in der Elektrifizierung erklärt sich großteils durch die frühe Streetscooter-Initiative der Deutsche Post DHL Group. So baute der Konzern seine eigenen E-Transporter, ehe das unrentable Geschäft 2022 verkauft wurde. Viele der seinerzeit gebauten Fahrzeuge sind weiterhin in der DHL-Flotte, werden aber zunehmend um strombetriebene Transporter anderer Marken ergänzt. Mit perspektivisch 37.000 Stromern zum Jahresende liegt DHL übrigens im Plan. Bereits 2021 hatte die Gruppe diese Zielmarke für 2025 genannt. Bis 2030 sollen in der Bundesrepublik „80 bis 90 Prozent der Flotte auf Elektroantrieb umgestellt sein“, wird DHL-Managerin Nikola Hagleitner in dem DPA-Bericht zitiert.

Weltweit will die Deutsche Post DHL Group bis 2030 60 Prozent der Lieferfahrzeuge für die letzte Meile auf Elektroantriebe umstellen – das wären mehr als 80.000 E-Fahrzeuge.

Im Lkw-Bereich plant DHL dieses Jahr den Langstrecken-Testeinsatz von zehn strombetriebenen Trucks in Deutschland, „die pro Fahrt eine Strecke von 250 bis 500 Kilometern zurücklegen sollen“, wie es heißt. In Berlin und Umgebung sind auf kürzeren Distanzen aktuell bereits 13 E-Lkw im Einsatz, ebenso in Hamburg.

Ein US-Player denkt derweil bereits in anderen Dimensionen: Online-Händler Amazon hat für seine Logistik kürzlich mehr als 200 neue Elektro-Lkw vom Typ eActros 600 von Mercedes-Benz bestellt. Davon sollen 60 in Deutschland zum Einsatz kommen. Im Zuge dessen gab Amazon auch bekannt, dass man in Deutschland mittlerweile 600 Elektrotransporter des US-Partners Rivian auf der letzten Meile fahre. Hinzu kommen E-Transporter anderer Hersteller, die Amazon aber nicht näher beziffert. Weltweit hat Amazon laut eigenen Angaben über 24.000 Elektrofahrzeuge im Einsatz.



handelsblatt.com