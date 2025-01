HeyCharge schließt Lade-Partnerschaft mit Vonovia

Bereits in der Pilotphase wurden an verschiedenen Standorten in Deutschland Tiefgaragen- und Außenstellplätze mit Ladeinfrastruktur ausgestattet. Die aus der Pilotphase gewonnenen Erkenntnisse sollen beiden Unternehmen ermöglichen, ein Rollout-fähiges Angebot an interessierte Mieterinnen und Mieter von Vonovia zu definieren,n wie HeyCharge mitteilt.

Vonovia zählt mit rund 540.000 Wohnungen und (in diesem Fall relevant) 108.000 Parkplätzen zu den größten Wohnungsgesellschaften in Europa. Da mit dem Hochlauf der Elektromobilität und der steigenden Anzahl an günstigeren Fahrzeugen immer mehr Bevölkerungsgruppen elektrisch unterwegs sind, geht der Bedarf an heimischen Ladepunkten natürlich weit über das klassische Einfamilienhaus mit Garage hinaus. Auch Kunden, die in Wohnquartieren im Mietverhältnis wohnen, profitieren von einem eigenen Ladepunkt am Stellplatz.

HeyCharge bezeichnet es als „Herausforderung in diesem Segment“, eine bezahlbare Ladeinfrastruktur anzubieten, die auch Nutzern die notwendige Flexibilität bietet. „Die Entwicklung und die Umsetzung einer solchen bezahlbaren und skalierbaren Lösung steht im Fokus der Partnerschaft zwischen Vonovia und HeyCharge“, so das Münchner Startup.

„Die Entwicklung von bezahlbaren und skalierbaren Ladelösungen im Wohnsegment war schon immer unsere Hauptmotivation und ist Teil der DNA von HeyCharge. Dafür haben wir eine eigene Technologie entwickelt, die gerade bei der Installation signifikant Kosten einspart und damit den Zugang zu EV-Lademöglichkeiten langfristig wirklich demokratisieren kann“, sagt Robert Lasowski, Mitgründer und CBDO bei HeyCharge. „Wir freuen uns sehr über die Partnerschaft mit Vonovia, die es uns erlaubt, gemeinsam ein kostenoptimiertes Produkt genau in diesem wichtigen Wohnimmobilien-Segment zu entwickeln.“

HeyCharge entwickelt und betreibt Lösungen für das Laden von Elektrofahrzeugen in Bürogebäuden und Mehrfamilienhäusern. HeyCharge-Lösungen können entweder unter der HeyCharge-Marke genutzt und betrieben werden, oder stehen zur Integration über SDKs und APIs zur Verfügung. 2022 konnte das Startup BMW i Ventures als Investor gewinnen und hat 2024 eine Lade-Partnerschaft mit der MEAG aus der Munich-Re-Gruppe geschlossen.

Quelle: Info per E-Mail