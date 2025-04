Honda zeigt neue China-Stromer der Ye-Serie

Obwohl die Modellbezeichnung der beiden Shanghai-Premieren von Honda gleich ist, handelt es sich um (leicht) unterschiedliche Modelle. „Der GAC Honda GT verkörpert ein nahtloses, anspruchsvolles und smartes Zukunftsgefühl, während der Dongfeng Honda GT ein emotionales Zukunftsgefühl vermittelt, das die Betrachter des Fahrzeugs begeistert“, schreibt Honda über die beiden Autos. Beide Modelle sollen zwar eine niedrige und breite Karosserie haben, das Design soll aber „den jeweiligen Stil und das Image“ widerspiegeln, das jedes Modell vermitteln möchte, so die Japaner.

Auf der Auto China 2024 in Peking hatte Honda die Ye-Serie für seine China-Elektroautos eingeführt und mit dem Ye P7 (von GAC Honda) und Ye S7 (von Dongfeng Honda) die ersten zwei Modelle vorgestellt. Diese basieren auf einer neu entwickelten EV-Plattform. Und schon damals wurde auch ein Ye GT Concept vorgestellt, das jetzt dem Design des Dongfeng Honda GT entspricht.

Während Honda zu den beiden neuen Modellen keine näheren Details nennt, gibt der Hersteller bekannt, zusammen mit CATL eine Plattform zu entwickeln, bei der die Batteriezellen direkt in die Karosserie integriert sind. Zudem wird Honda gemeinsam mit CATL eine LFP-Batterie entwickeln und diese in kommenden Modellen der Ye-Serie nach dem S7/P7 und GT einsetzen. Aber auch dazu gibt es keine Details.

Es ist also offen, ob die Ye-Stromer von Honda zu jenen 67 Automodellen gehören werden, die noch in diesem Jahr die neue Shenxing-Batterie erhalten werden, die CATL im Vorfeld der Messe präsentiert hat. Die Shenxing zeichnet sich durch Laderaten von bis zu 12C aus, was je nach Batteriegröße bis zu 1,3 Megawatt Ladeleistung bedeuten kann.

Die neue CATL-Partnerschaft passt zum grundlegenden Kurs von Honda, den die Japaner auf der Auto Shanghai vorgestellt haben. Honda will nach eigenen Angaben „chinesische Technologien nutzen, um schnell Produkte zu liefern, die den Erwartungen der Kunden in China entsprechen, wo technologische Innovationen in den Bereichen Elektrifizierung und Intelligenz rasant voranschreiten“. Sprich: Weniger Eigenentwicklung, mehr Partnerschaften.

Neben der Kooperation mit CATL für die nächste Batterie-Generation kündigt Honda etwa auch eine Zusammenarbeit mit Momenta an. Das chinesische Unternehmen will für seine Fahrassistenzsysteme künstliche Intelligenz anstelle hochauflösender Karten nutzen. „So kann das System das Fahrzeug steuern, sobald das Ziel über das Navigationssystem eingegeben wurde“, erklärt Honda. Und für das Infotainment will Honda mit DeepSeek kooperieren, um den Insassen „einen komfortableren und angenehmeren Raum für Mobilität“ zu bieten. Alle künftigen Ye-Modelle werden mit einer DeepSeek-Integration ausgestattet sein und für den Ye P7 und Ye S7 soll die Funktion per Over-the-Air-Update ausgerollt werden.

