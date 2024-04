Honda präsentiert neue Elektroauto-Serie für China

Honda hat die Ye-Serie vorgestellt, eine völlig neue EV-Serie für den chinesischen Markt. Zugleich hat Honda die ersten Modelle eben jener Serie enthüllt, nämlich den Ye P7 und Ye S7. Honda plant, bis 2027 insgesamt sechs Modelle der Ye-Serie in China auf den Markt zu bringen. Das dritte Ye-Modell ist auch bereits in Aussicht, derzeit allerdings noch in Form einer Studie, dem Ye GT Concept.

Die drei nun vorgestellten Modelle, also die beiden Serienfahrzeuge und die Konzeptstudie, sollen ab dem 25. April auf der Auto China 2024 in Peking ausgestellt werden, so dass sich Kunden und die Branche einen ersten Eindruck von den neuen Stromern verschaffen können.

Honda bietet in China, wo die Elektrifizierung von Autos schnell voranschreitet, derzeit die EV-Modelle der e:N-Serie an, und die brandneuen Modelle der Ye-Serie sollen die Produktpalette entsprechend ergänzen. Die neue Serie wurde nach dem chinesischen Buchstaben „烨“ benannt, was so viel bedeutet wie „glänzend leuchten“. Dies steht für den Wunsch von Honda, allen Fahrern von Modellen der Ye-Serie die Möglichkeit zu geben, ihre innersten Leidenschaften durch die „Freude am Fahren“ zu entfesseln und ihre Individualität glänzend leuchten zu lassen, so das Unternehmen in einer Pressemitteilung. Die Modelle der Ye-Serie werden zudem das neue „H“-Zeichen tragen, das exklusiv für Hondas Elektrofahrzeuge der nächsten Generation entwickelt wurde.

Bild: Honda Bild: Honda Bild: Honda

Ye P7 und Ye S7

Der neue Ye P7 und der Ye S7, die ersten Modelle der Ye-Serie, wurden auf der Grundlage einer neu entwickelten EV-Plattform entworfen und werden in zwei Varianten erhältlich sein – als einmotoriges Modell mit Hinterradantrieb und als zweimotoriges Modell mit Allradantrieb. Bei beiden Varianten steht die „Freude am Fahren“ laut Honda im Vordergrund. Konkret wurde die Variante mit Heckantrieb für ein sportliches und knackiges Fahrverhalten entwickelt, während die Variante mit Allradantrieb sowohl eine hohe Leistung als auch ein reaktionsschnelles Fahrverhalten bieten soll, „um das Fahren nach dem Willen des Fahrers zu ermöglichen“.

Im Inneren des Fahrzeugs ermöglicht eine geräumige Kabine sowohl den Insassen auf den Vorder- als auch auf den Rücksitzen eine bequeme Fahrt und gleichzeitig ein „intelligentes Fahrerlebnis“. Die Fahrzeugdesigns spiegeln den jeweiligen Stil und das Image wider, das jedes Modell anstrebt: Der Ye P7 soll laut Honda ein nahtloses, anspruchsvolles und intelligentes Gefühl für die Zukunft ausdrücken, während der Ye S7 ein eher emotionales Gefühl für die Zukunft vermitteln soll, das die Menschen, die das Fahrzeug sehen, stimuliere, so Honda.

Die neuen Modelle Ye P7 und Ye S7 sollen voraussichtlich Ende 2024 auf den Markt kommen. Technische Leistungsdaten nennt Honda bislang nicht.

So ähnlich sich die beiden Modelle sind, sie werden nicht gemeinsam von Band laufen. Der Ye P7 wird von GAC Honda, einem Joint Venture zwischen Honda und der GAC Group, gebaut, während der Ye S7 von Dongfeng Honda, einem Joint Venture zwischen Honda und Dongfeng Motor, gebaut wird.

Ye GT Concept

Der Ye GT Concept ist ein Konzeptmodell, das mit dem Ziel entwickelt wurde, ein Modell zu schaffen, das Honda EVs „in China repräsentiert“, wie es von den Japanern heißt. Im Einklang mit der niedrigen und breiten Silhouette des GT (Grand Tourer) ist der Fahrersitz so gestaltet, dass der Fahrer in das Fahrerlebnis eintauchen kann, ähnlich wie ein Rennfahrer. Und auch Fahrleistungen und Fahrverhalten sollen bei dem Ye GT Concept nochmals sportlicher ausfallen. Für den Beifahrer wird zum ersten Mal in einem Honda-Automobil ein Ferndisplay eingesetzt, das ein Gefühl von Tiefe und ein Erlebnis wie auf einem großen Bildschirm vermittelt und einen Raum bietet, der mit einem privaten Kino vergleichbar sein soll.

Die auf dem Ye GT Concept basierenden Serienmodelle sollen noch vor Ende 2025 in den Verkauf gehen.

global.honda