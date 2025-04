ZF präsentiert neues Range-Extender-System

In der Mitteilung hebt ZF drei Alleinstellungsmerkmale für den neuen Range Extender hervor: Das System soll auch für Allradantriebe geeignet sein, ohne dass ein zweites Antriebssystem erforderlich sei – das soll die Kosten „erheblich“ senken, so ZF. Zweitens soll der Range Extender „hoch kompakt“ und damit einfach in den Motorraum zu integrieren sein. Und als dritten Punkt führt der Zulieferer an, dass „Elektro- und Verbrennungsmotor jeweils mit hohem Wirkungsgrad für Stromerzeugung bzw. Antrieb betrieben werden“ können.

Nur: Technische Daten zu dem neuen Range-Extender-System nennt ZF in der Mitteilung noch nicht. Dafür gibt das Unternehmen vom Bodensee an, dass der Antrieb in der ersten Hälfte des nächsten Jahres in Produktion gehen soll. Kunden werden nicht genannt, aber ZF betont, dass man seine Marktanteile bei chinesischen Fahrzeugherstellern gesteigert habe und von deren Wachstum profitiere. EREV, also Extended Range Electric Vehicles, sind gerade im ländlichen China beliebt und haben im Gesamtmarkt zuletzt teilweise höhere Wachstumsraten erreicht als die Batterie-elektrischen Autos.

Auf dem ZF-Stand auf der Auto Shanghai gibt es aber auch elektrische Antriebe zu sehen, etwa im Nutzfahrzeug-Bereich. Dort stellt der Zulieferer sein integriertes elektrisches Achssystem AxTrax 2 aus, das mit seinem modularen Design ein kompaktes, leichtes und leistungsstarkes Antriebssystem je nach Kundenwunsch ergeben soll. Aber auch bei den Nutzfahrzeugen fährt ZF zweigleisig und stellt dem AxTrax 2 mit dem TraXon 2 Hybrid noch ein Hybridgetriebe zur Seite.

Im Fokus des ZF-Auftritts in Shanghai steht aber das Chassis 2.0, welches mit seinen Komponenten voll auf die Vernetzung der einzelnen Systeme ausgelegt ist – bei einem softwaredefinierten, autonomen Fahrzeug muss das Fahrwerk etwa auch auf Input des autonomen Fahrsystems reagieren können. In dem Chassis 2.0 will der deutsche Zulieferer diese Punkte zusammenführen und mit der fahrwerkspezifischen ZF-Software cubiX das Zusammenspiel dieser Komponenten je nach Fahrsituation steuern. Die „By-Wire“-Technologien werden gerade bei chinesischen Fahrzeugherstellern immer beliebter, so ZF. Nio stattet sein Elektro-Flaggschiff ET9 zum Beispiel mit einem Steer-by-Wire-System von ZF aus.

„ZF hat in den letzten Jahren kontinuierlich in innovative Technologien für den chinesischen Markt investiert“, sagt der ZF-Vorstandsvorsitzende Holger Klein. „Dazu zählt zum Beispiel unser Chassis 2.0 mit By-Wire-Technologien und das neue Range-Extender-System. Auch unsere Produktions- und Entwicklungsprozesse haben wir konsequent auf die Anforderungen unserer chinesischen Kunden angepasst und erfüllen damit sprichwörtlich ‚China Speed‘.“

zf.com