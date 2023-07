ZF präsentiert neue E-Achse für Nutzfahrzeuge

Der Automobilzulieferer ZF hat die nächste Generation seiner elektrischen Achsantriebe für Nutzfahrzeuge vorgestellt. Die neuen AxTrax 2-Antriebe eignen sich für Verteilerfahrzeuge bis hin zu 44-Tonnen-Lkw sowie Trailer und sollen 2024 in Produktion gehen.

AxTrax 2 wird laut der Unternehmensmitteilung in zwei Varianten angeboten: AxTrax 2 ermöglicht eine Dauerleistung von 210 kW. AxTrax 2 dual mit zwei integrierten E-Motoren für schwere Nutzfahrzeuge bietet 380 kW Dauerleistung. Beide Modelle ersetzen Motor, Getriebe, Gelenkwelle sowie konventionelle Achse, um Nutzfahrzeuge zu elektrifizieren.

Die AxTrax 2 kann nicht nur im E-Nutzfahrzeug selbst, sondern auch im Sattelauflieger eingesetzt werden, um daraus einen eTrailer zu machen. So verbaut kann die AxTrax 2 zusätzlich beim Bremsen elektrische Energie zurückgewinnen. Diese wird in einer Batterie zwischengespeichert und kann von der elektrischen Achse zur Unterstützung des Lkw-Antriebs genutzt werden. „Damit kann ein erhebliches, bislang ungenutztes Potenzial zur Reduzierung des Kraftstoff- oder Energieverbrauch sowie der CO2-Emissionen erschlossen werden. Gleichzeitig wird die Sicherheit des Gesamtgespanns erhöht“, so ZF.

Da alle wichtigen Antriebskomponenten in die Achse integriert sind, wird kein weiterer Bauraum im Fahrzeug benötigt. Dieser kann laut ZF daher genutzt werden, die Ladung oder den Fahrgastraum zu vergrößern oder weitere Batterien unterzubringen. Das erhöhe „die Designflexibilität des Herstellers für zukünftige Fahrzeugkonzepte“. Zudem können die neuen Antriebe vollständig mit wichtigen Fahrzeugfunktionen wie Brems-, ADAS- und automatisierten Fahrsystemen synchronisiert werden, um die Fahrzeugsicherheit und -effizienz zu verbessern. Der Austausch von Systeminformationen der E-Achse mit digitalen und Telematik-Systemen über CAN-Bus ist ebenso möglich.

Die Produktpalette von ZF für Nutzfahrzeuge umfasst nun vollelektrische Zentralantriebe der zweiten Generation (CeTrax 2), Achsantriebe der zweiten Generation (AxTrax 2) sowie einzelne E-Komponenten. Die CeTrax 2 hatte ZF vor recht genau einem Jahr im Juli 2022 vorgestellt.

„Mit unserem modularen E-Mobility-Kit kann ZF seinen Kunden alles bieten, was sie zur Elektrifizierung ihrer Nutzfahrzeuge benötigen – vom Lieferfahrzeug für die letzte Meile bis zum 44-Tonnen-Lkw“, sagt Winfried Gründler, Leiter der Produktlinie Antriebssysteme im ZF-Unternehmensbereich Commercial Vehicle Solutions. „Der weitere Ausbau des einzigartigen ‚One-Stop-Shops‘ von ZF für die Elektrifizierung von Nutzfahrzeugen und das breite Produktportfolio von ZF, kombiniert mit umfassender konzernweiter Expertise, ermöglicht die Lieferung kosteneffizienter Produkte. Diese sind darauf ausgelegt, die Gesamtbetriebskosten, also die Total Cost of Ownership, niedrig zu halten.“

Im Pkw-Bereich hatte ZF kürzlich in einem Konzeptauto auf Basis des Porsche Taycan einen neuen 800-Volt-Antrieb und ein selbst entwickeltes zentrales Thermomanagement-System für E-Fahrzeuge demonstriert.

zf.com