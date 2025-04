Scout besetzt Plätze im Top-Management neu

Der langjährige Mercedes- und Volkswagen-Manager Wollinsky wird in seiner neuen Funktion als CPO die Fertigstellung und den Hochlauf des Werks in Blythewood im US-Bundesstaat South Carolina überwachen und die Herstellung des vor einigen Monaten vorgestellten SUV und Pickup-Trucks leiten. Die Produktion der beiden Modelle soll 2027 anlaufen.

Wollinsky ist mit seinen Aufgaben bereits gut vertraut, denn er war seit Juli 2024 bereits Vice President of Production bei Scout. Als Chief Production Officer tritt der Deutsche die Nachfolge von Jan Spies an, der im Januar verstorben ist. Scout hat die Ernennung von Wollinsky zwar erst jetzt per Mitteilung verkündet, Wollinsky selbst hat aber laut seinem eigenen LinkedIn-Profil diese Position schon seit Januar inne.

Vor seiner Zeit bei Scout war Wollinsky mehrere Jahre bei SAIC-Volkswagen in China beschäftigt und hat dort den Bau von zwei Werken beaufsichtigt, darunter auch die erste reine Elektroauto-Fabrik des Joint-Ventures für MEB-Fahrzeuge. „Oliver ist ein Führungstyp, der die Ärmel hochkrempelt und die Arbeit erledigt. Er denkt strategisch, ist praxisorientiert und weiß, was es braucht, um leistungsstarke, innovative Teams aufzubauen und komplexe Fertigungsprozesse zu starten“, sagt Scott Keogh, CEO von Scout Motors. „Er hat bereits maßgeblich zum Aufbau unseres Produktionszentrums beigetragen, und ich bin überzeugt, dass seine Führung dafür sorgen wird, dass wir Scout-Fahrzeuge mit der Qualität und Handwerkskunst fertigen, die unsere Kunden erwarten.“

„Ich freue mich sehr, diese Rolle in einem so entscheidenden Moment für Scout Motors zu übernehmen“, sagt Wollinsky selbst. „Dies ist ein Unternehmen mit einer starken Tradition und einer noch besseren Zukunft. Ich freue mich darauf, mit diesem unglaublichen Team zusammenzuarbeiten und hier in Blythewood, South Carolina, ein erstklassiges Produktionszentrum von Grund auf neu aufzubauen.“

Zudem ist das Führungsteam unter Scott Keogh um ein Mitglied gewachsen. Jan-Henrik Lafrentz bekleidet bei Scout seit dem 1. April die neu geschaffene Position des COO. Zuvor war er im Vorstand von Bentley für Finanzen und Informationstechnologie zuständig.

Scout hat zu der Personalie Lafrentz noch keine Mitteilung veröffentlicht (bei Wollinsky hat das offenbar vier Monate gedauert), Lafrentz selbst hat den Wechsel in die USA zu Scout bei LinkedIn bestätigt. „Auf Wiedersehen, Bentley – Hallo Scouts! Nach insgesamt fast 10 Jahren bei Bentley Motors bekam ich die super spannende Gelegenheit, als CFO/COO zu Scout Motors in die USA zu wechseln“, schreibt der Finanzexperte dort, der seit 2019 CFO von Bentley war – und zuvor schon zwischen 2010 und 2014, bevor er intern zu MAN in gleicher Funktion wechselte und danach wieder zu Bentley zurück.

